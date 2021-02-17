布林肯：特朗普对华政策立场正确，方式未产生结果

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2月16日在接受采访时表示，“特朗普总统对中国已经和正在做的一些违背我们利益和价值观的恶劣事情采取更强硬的立场是正确的”。 他说，“但我认为，我们这样做的方式并没有产生结果。”

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布林肯在美国国家公共广播电台（NPR）“万事皆晓”节目的采访中，就国会冲击案，美国对伊朗和伊朗核协议态度，对华政策等系列提问进行了答复。当谈到对华问题时，主持人玛丽·露易丝·凯利（Mary Louise Kelly）问道，“特朗普政府对中国采取强硬态度。你也说过，实至名归，特朗普对中国更加强硬是对的。布林肯国务卿，我的问题是。有什么证据表明它起了作用，中国以任何方式改变了其行为？”布林肯回答说，“好吧，在对中国采取强硬态度和有效行动并取得成果之间是有区别的，玛丽-路易斯。所以是的，我认为特朗普总统对中国所做的和正在做的一些违背我们利益和价值观的恶劣事情采取强硬路线是正确的。但我认为我们去做的方式并没有产生结果。”

布林肯说，“我认为，如果你正在寻找如何做到这一点，我认为如何更有效地做到这一点，那就是无论我们是在审视与中国的关系，审视其对抗性的方面，还是审视其竞争性的方面，甚至是审视其合作性的方面，共同点都必须是以实力而非弱势的姿态来对待中国。而这种力量来自于几个方面。它首先来自于与可能同样受到中国某些做法侵害的盟友和伙伴的密切协调。当我们在与盟友挑衅而不是与他们合作时，就会削弱我们与中国打交道的实力。”他说，“同样，参与、倾身倾听、在世界各地出现是力量的源泉。当我们退缩时，当我们放弃我们的责任时，当我们不参与帮助制定规则和制定规范国家间关系的准则时，你猜会发生什么？ 中国就会取代我们的位置。这使我们处于一个弱小而非强大的位置。”

布林肯说，“当我们真正站在我们的价值观上时，当我们不说中国在新疆为维吾尔人建立集中营或在香港践踏民主是可以的时候，我们就处于强势地位。当然，当我们真正投资于我们自己的人民和我们自己的技术，以使我们能够尽可能地具有竞争力时，我们就是在实力的基础上行事。”他强调，“关于所有这些事情的好消息是，它们实际上是在我们的控制范围内。这些都是我们可以做的事情。这些都是我们可以做出的决定。如果我们做了这些事情，就为与中国接触奠定了基础，不管是在对抗性方面，竞争性方面，还是合作性方面，都要从实力而非弱点的角度出发。”

主持人追问，“你刚才提到了新疆的维吾尔人问题。你称中国维吾尔人的遭遇为 ‘种族灭绝’。你也谈到了人权是在这个政府的外交政策的中心。而我正试图调和这两件事。美国如何与一个从事种族灭绝的政府做生意？”布林肯说，“对美国政府来说，这是一个挑战，也是一个几十年来的挑战，我们必须能够找到两全其美的办法。我们现在一直在带头努力，使人权和民主重新成为我们外交政策的核心。例如，我们一直在带头谴责和激励其他国家对缅甸政变采取集体行动。同样，当涉及到中国以及中国在新疆对维吾尔人所做的事情或中国对香港民主所做的事情时，我们也站出来，大声疾呼，并与其他国家合作，采取同样的行动。”

主持人问道，“为了突出问题，不过，关于新疆，你会知道，人权组织正在推动抵制，例如，2022年冬季奥运会。我知道这不是你的决定，但如果你认为一个政府在进行种族灭绝，那么美国是否应该参加这个政府举办的奥运会？”布林肯说，“首先，我认为有些事情是我们能够而且应该做的，例如，确保我们制造的任何产品或技术没有被用来镇压人民，包括在新疆。同样，我们应该能够确保我们没有进口那些用强迫劳动制造的东西，包括在新疆。这些都是我们可以采取行动的事情，我们会在其他问题出现时加以研究。”

布林肯说，“但是我们要能够同时做多件事情。我再举一个例子。俄罗斯。我想，全世界都很清楚，我们对俄罗斯的行为和俄罗斯的行动的担忧在哪里。事实上，我们已经下令在若干方面进行审查和调查，在这些方面，俄罗斯采取了损害我们利益和价值观的恶劣行动，使用化学武器毒害反对派领导人纳瓦尔尼（Alexey Navalny）；干预我们的选举；攻击、网络攻击、臭名昭著的所谓‘太阳风’攻击。”

布林肯说，“所有这些事情和其他事情都在审查之中，但与此同时，由于符合我们的利益，我们能够非常迅速地将《新裁武条约》，即军备控制削减协议延长五年。而且我们将研究其他的方式来推进与俄罗斯的战略稳定，即使我们非常清楚他们正在采取的行动，也是在乌克兰，在那里继续进行的侵略是对我们的利益和价值观的挑战。但是，我们必须能够在两条战线上开展工作。”