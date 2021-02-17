拜登透露与习近平通话内容：中国将为践踏人权行为承担后果

美国总统拜登2月16日参加活动时就应对新冠疫情大流行，振兴美国经济和移民政策改革等系列问题的态度表达了他的看法。他还表示，作为美国总统必须要为人权发声，而中国将会为其践踏人权行为承担后果。

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拜登周二在威斯康辛州密尔沃基市参加了由美国有线电视新闻网（CNN）举行的总统市民大会活动。拜登就应对新冠疫情大流行，振兴美国经济和移民政策改革等系列问题接受了主持人安德森·库珀（Anderson Cooper）的问答。期间，库伯向拜登提到，“据我所知，您刚与中国国家主席进行了交谈。”美中两国元首于华盛顿时间10日晚间通话。那是自拜登在11月美国总统大选中获胜以来双方首次通话。对此，拜登回答说，“是的，谈了两个小时”。库伯问道，“维吾尔族人怎么办？中国的侵犯人权问题怎么办？”拜登说，“维吾尔人。我们必须为人权发声。我们就是这样的国家。我们不能 ；我对他的评论是，我很了解他，他也很了解我。我们进行了两个小时的谈话。”

库伯追问拜登是否在通话中就维吾尔人问题与习近平交谈，拜登给予肯定答复。由于之前的话题是美国的移民和难民政策改革问题，拜登接着说，“这不是与难民太有关（的话题），但我谈到了它。我说，你看，中国领导人，如果你对中国历史有所了解的话，中国被外部世界伤害的时候，总是在他们国内没有统一的时候。”他补充说，“所以，习近平的核心，大大地夸大其词，他的核心原则是，必须有一个统一的、严格控制的中国。而他所做的事情都是基于这个道理。我向他指出，如果美国总统不能体现美国的价值观，那么任何一个美国总统都不可能作为总统持续当下去”。

拜登说，“因此我说，这个想法，我不打算发言反对他在香港的所作所为，他对中国西部山区维吾尔人的所作所为，还有台湾，试图通过强硬的手段结束‘一中政策’（是不行的）。顺便说一句，他说他明白了。”拜登续指，“在文化上，每个国家及其领导人都要遵循不同的规范。但是我的观点是，当我在担任副总统的时候，我和习见面回来和他一起旅行了17000英里，这也是我如何如此了解他的原因。在胡主席的要求下，不是开玩笑，他的前任胡主席和奥巴马总统希望我们互相了解，因为他将要成为主席。”拜登说，“我回来说，中国要结束了他们的独生子女政策，因为他们太排外了，他们不会让其他人进来。而且退休的人比工作的人还多。当更多的人退休后，他们怎么能维持经济增长？”

库伯追问，“不过，当你和习近平谈及侵犯人权的问题时，这仅仅是，就美国而言，这是它的极限吗？还是对中国有什么实际的影响？”拜登表示，“中国将承担后果。他也知道这一点。”他说，“我所做的是明确表示，事实上，我们将继续在联合国和其他对其态度有影响的机构中重申我们作为人权代言人的作用。中国正非常努力地想成为世界领袖，并获得这个称号。而要做到这一点，他们必须获得其他国家的信任。”拜登指出，“而只要他们从事的是违背基本人权的活动，他们就很难做到这一点。”他称，“但它比这更复杂得多。我不应该在电视上用10分钟的时间来谈论中国政策。” 拜登的这番话在推特等社交媒体上受到美国一些保守派人士的批评。他们将拜登的这番话解读成他为北京钳制自由、践踏人权的行为辩解。