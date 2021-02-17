欧盟推出“适合21世纪的新多边主义议程”：促世贸、世卫组织改革

欧盟委员会2月17日发表了“向欧洲议会和欧洲理事会提出的，关于加强欧盟对基于规则的多边主义的贡献的联合通报。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）当天通过推特表示，“为什么多边主义很重要？因为它有效。复杂的全球挑战只有通过共同努力才能得到有效的解决。通过我们的新议程，我们提出了欧盟对适合21世纪的、以规则为基础的、重振的多边主义的贡献。”

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欧盟对外行动署（EEAS）对此表示，“我们的世界正处于转型时期，其特点是地缘政治和经济力量发生重大变化。新兴角色正在创造新的动力。大国之间的关系日益对抗和单边主义。在全球秩序方面，相互竞争的观点和议程正在发挥作用，这对既定的多边规则和组织提出了挑战。然而，日益增长的全球挑战要求更多的多边治理和基于规则的国际合作。”

欧盟委员会周三为此发表的声明写道，“今天，委员会和高级代表提出了一项新战略，以加强欧盟对基于规则的多边主义的贡献。联合公报阐述了欧盟对多边体系的期望和雄心。今天的提案建议利用欧盟所掌握的一切工具，包括其广泛的政治、外交和财政支持，以促进全球和平与安全，捍卫人权和国际法，并促进以多边方式解决全球挑战。”

博雷利表示，“多边主义之所以重要，是因为它行之有效。但我们不能只做‘多边主义者’。在怀疑主义日益严重的时候，我们必须证明多边体系的好处和相关性。我们将建立更强大、更多样化和更具包容性的伙伴关系，以领导其现代化，并形成对21世纪挑战的全球反应，其中一些挑战威胁到人类的生存。”欧盟国际伙伴事务委员乌尔皮莱宁（Jutta Urpilainen）亦称，“欧盟一直是并将继续是多边主义及其机构的最佳盟友。然而，更加复杂的全球环境要求我们更加团结、一致、集中，更好地利用我们欧洲团队的集体力量。这项新战略阐述了我们对包容性多边主义的雄心壮志，我们对重振多边主义的坚定承诺，它将得到具体行动的支持。”

声明指，“界定和维护欧盟在多边体系中的优先事项和价值观念。21世纪的挑战要求更多，而不是更少的多边治理和基于规则的国际合作。欧盟已经就任何国家都无法单独面对的问题确定了明确的战略优先事项：和平与安全、人权与法治、可持续发展、公共卫生或气候。现在，欧盟需要以战略方法以多边方式推进这些优先事项，以确保一个更安全的世界和可持续、包容性的全球复苏。”声明称，“欧盟必须加强领导，‘一体行动’，‘一体成功’。为此，欧盟将围绕共同的优先事项推进更有效的协调机制，并更好地利用其集体力量，包括在‘欧洲团队’办法的基础上再接再厉。欧盟的民主和独特的监管优势是帮助建设更美好世界的资产，而欧盟的安全和防务结构则支持全球保持、维持和建设国际和平与安全的努力。”

欧盟还提出要实现，“多边体系的现代化。为确保全球多边体系‘适合于应对当今的挑战’，欧盟将继续支持联合国秘书长的改革努力。欧盟将促进世界卫生组织和世界贸易组织等关键机构的现代化。欧盟还将带头制定新的全球规范，并在税收、数字领域或人工智能等领域建立合作平台。”欧盟亦指，“通过伙伴关系加强欧洲为了改变多边环境，我们需要新一代的伙伴关系。欧盟将与第三国建立新的联盟，加强与多边和区域组织以及其他利益攸关方的合作，特别是与欧盟拥有共同民主价值观的国家，并与其他国家一道，逐个问题寻求共同点。欧盟将支持伙伴国家更有效地参与多边体系，并确保系统地跟进与伙伴的双边承诺，以推进多边目标。欧盟的目标是建立一个更具包容性的多边主义。还必须与民间社会以及私营部门、社会和其他利益攸关方合作。”

欧盟指出，今后欧委会和高级代表博雷利将请欧洲议会和欧洲理事会核可这一办法，并就这些优先事项开展合作。就发布这一文件的背景，欧盟称，“为了成功地应对全球危机、威胁和挑战，国际社会需要一个建立在普遍规则和价值观基础上的高效多边体系。联合国仍然是多边体系的核心。欧盟及其成员国是联合国系统、布雷顿森林机构和许多其他国际论坛的最大财政捐助者。它们为联合国各基金和方案提供了几乎四分之一的财政捐款，同时欧盟成员国还提供了联合国经常预算的近四分之一。在国际货币基金组织和世界银行，欧盟成员国拥有超过四分之一的投票权，近三分之一的财政捐款来自欧盟及其成员国。”

声明称，“欧盟与其他国际组织和实体，如经济合作与发展组织、世界贸易组织、欧洲委员会、欧洲安全与合作组织和北大西洋公约组织等密切合作。最后，欧盟寻求与非洲联盟、非洲、加勒比和太平洋国家组织、东南亚国家联盟或拉丁美洲和加勒比国家共同体等其他区域和多国集团进行更密切的合作，以应对共同的挑战，并在国际一级共同努力。”