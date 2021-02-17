歐盟推出“適合21世紀的新多邊主義議程”：促世貿、世衛組織改革

歐盟委員會2月17日發表了“向歐洲議會和歐洲理事會提出的，關於加強歐盟對基於規則的多邊主義的貢獻的聯合通報。”歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）當天通過推特表示，“為什麼多邊主義很重要？因為它有效。複雜的全球挑戰只有通過共同努力才能得到有效的解決。通過我們的新議程，我們提出了歐盟對適合21世紀的、以規則為基礎的、重振的多邊主義的貢獻。”

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歐盟對外行動署（EEAS）對此表示，“我們的世界正處於轉型時期，其特點是地緣政治和經濟力量發生重大變化。新興角色正在創造新的動力。大國之間的關係日益對抗和單邊主義。在全球秩序方面，相互競爭的觀點和議程正在發揮作用，這對既定的多邊規則和組織提出了挑戰。然而，日益增長的全球挑戰要求更多的多邊治理和基於規則的國際合作。”

歐盟委員會周三為此發表的聲明寫道，“今天，委員會和高級代表提出了一項新戰略，以加強歐盟對基於規則的多邊主義的貢獻。聯合公報闡述了歐盟對多邊體系的期望和雄心。今天的提案建議利用歐盟所掌握的一切工具，包括其廣泛的政治、外交和財政支持，以促進全球和平與安全，捍衛人權和國際法，並促進以多邊方式解決全球挑戰。”

博雷利表示，“多邊主義之所以重要，是因為它行之有效。但我們不能只做‘多邊主義者’。在懷疑主義日益嚴重的時候，我們必須證明多邊體系的好處和相關性。我們將建立更強大、更多樣化和更具包容性的夥伴關係，以領導其現代化，並形成對21世紀挑戰的全球反應，其中一些挑戰威脅到人類的生存。”歐盟國際夥伴事務委員烏爾皮萊寧（Jutta Urpilainen）亦稱，“歐盟一直是並將繼續是多邊主義及其機構的最佳盟友。然而，更加複雜的全球環境要求我們更加團結、一致、集中，更好地利用我們歐洲團隊的集體力量。這項新戰略闡述了我們對包容性多邊主義的雄心壯志，我們對重振多邊主義的堅定承諾，它將得到具體行動的支持。”

聲明指，“界定和維護歐盟在多邊體系中的優先事項和價值觀念。21世紀的挑戰要求更多，而不是更少的多邊治理和基於規則的國際合作。歐盟已經就任何國家都無法單獨面對的問題確定了明確的戰略優先事項：和平與安全、人權與法治、可持續發展、公共衛生或氣候。現在，歐盟需要以戰略方法以多邊方式推進這些優先事項，以確保一個更安全的世界和可持續、包容性的全球復蘇。”聲明稱，“歐盟必須加強領導，‘一體行動’，‘一體成功’。為此，歐盟將圍繞共同的優先事項推進更有效的協調機制，並更好地利用其集體力量，包括在‘歐洲團隊’辦法的基礎上再接再厲。歐盟的民主和獨特的監管優勢是幫助建設更美好世界的資產，而歐盟的安全和防務結構則支持全球保持、維持和建設國際和平與安全的努力。”

歐盟還提出要實現，“多邊體系的現代化。為確保全球多邊體系‘適合於應對當今的挑戰’，歐盟將繼續支持聯合國秘書長的改革努力。歐盟將促進世界衛生組織和世界貿易組織等關鍵機構的現代化。歐盟還將帶頭制定新的全球規範，並在稅收、數字領域或人工智能等領域建立合作平台。”歐盟亦指，“通過夥伴關係加強歐洲為了改變多邊環境，我們需要新一代的夥伴關係。歐盟將與第三國建立新的聯盟，加強與多邊和區域組織以及其他利益攸關方的合作，特別是與歐盟擁有共同民主價值觀的國家，並與其他國家一道，逐個問題尋求共同點。歐盟將支持夥伴國家更有效地參與多邊體系，並確保系統地跟進與夥伴的雙邊承諾，以推進多邊目標。歐盟的目標是建立一個更具包容性的多邊主義。還必須與民間社會以及私營部門、社會和其他利益攸關方合作。”

歐盟指出，今後歐委會和高級代表博雷利將請歐洲議會和歐洲理事會核可這一辦法，並就這些優先事項開展合作。就發布這一文件的背景，歐盟稱，“為了成功地應對全球危機、威脅和挑戰，國際社會需要一個建立在普遍規則和價值觀基礎上的高效多邊體系。聯合國仍然是多邊體系的核心。歐盟及其成員國是聯合國系統、布雷頓森林機構和許多其他國際論壇的最大財政捐助者。它們為聯合國各基金和方案提供了幾乎四分之一的財政捐款，同時歐盟成員國還提供了聯合國經常預算的近四分之一。在國際貨幣基金組織和世界銀行，歐盟成員國擁有超過四分之一的投票權，近三分之一的財政捐款來自歐盟及其成員國。”

聲明稱，“歐盟與其他國際組織和實體，如經濟合作與發展組織、世界貿易組織、歐洲委員會、歐洲安全與合作組織和北大西洋公約組織等密切合作。最後，歐盟尋求與非洲聯盟、非洲、加勒比和太平洋國家組織、東南亞國家聯盟或拉丁美洲和加勒比國家共同體等其他區域和多國集團進行更密切的合作，以應對共同的挑戰，並在國際一級共同努力。”