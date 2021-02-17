爱沙尼亚对外情报局发表年度报告 警告“北京主导的沉默世界”

爱沙尼亚对外情报局（Välisluureamet）2月17日发表了《国际安全与爱沙尼亚2021》年度报告。报告描绘了一幅中国试图压制批评，并主导爱沙尼亚和其他民主国家的关键技术的局面。

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爱沙尼亚对外情报局在这份82页的文件中，于末尾花了9页的篇幅来描述“来自中国正在增加的压力”。报告称，“贯彻中国的外交政策理论，或者说建立'共同命运共同体'，将导致一个由北京主导的沉默世界。面对与西方日益加剧的对抗，中国的主要目标是在美国和欧洲之间制造分裂。”

报告中有关中国的部分强调，北京通过经济杠杆、监视海外中国公民和培养当地精英，在西方进行影响力行动的能力越来越强。报告还警告说，中国领导层 “有一个明确的目标，就是让世界依赖中国技术”，并提到了5G制造商华为和北斗导航系统。

美国新闻网站Axios的报导指出，长期以来，俄罗斯一直是爱沙尼亚最大的安全担忧，尤其是针对俄方军事入侵的威胁。中国并不对爱沙尼亚构成直接军事威胁。但在整个2010年代，爱沙尼亚对北京利用经济胁迫达到地缘政治目的、其网络间谍活动以及与俄罗斯日益增长的伙伴关系越来越警惕。今年的对外情报报告使用了迄今为止最严厉的语言。

位于爱沙尼亚首都塔林的，国际防务与安全中心爱沙尼亚外交政策研究所的研究员尤里斯（Frank Jüris）说，“爱沙尼亚最担心的是，30年前让爱沙尼亚重新获得独立的世界秩序，以及过去30年我们参与的繁荣和发展被瓦解。”他说，“我们的世界秩序被瓦解了。”

与同为欧盟成员国的德国、法国等大国相比，爱沙尼亚和捷克一样，对北京行为的批评更加直言不讳。尤里斯称，“这并不是欧洲小国第一次成为先锋，引领正确的方向。主要是欧洲小国有过对付侵略性俄罗斯的经验，才会对其他欧洲国家警告俄罗斯政权。”爱沙尼亚对外情报局负责人米克•马兰(Mikk Marran)周三在推特上写道，“我们将继续关注那些不遵守规则的人，并向大家通报。”