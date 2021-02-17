美国国防部审核全球军力部署，重点应对中国

美联社2月17日报导指，拜登政府在重新思考全球军事力量的部署时，面临着一个难题：如何在不从长期存在的中东威胁中退缩的情况下，更多地关注中国和俄罗斯。报导称，这一问题而且要在五角大楼预算可能更精简的情况下实现这一转变。

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报导称，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在上任后几天内，就下令进行为期一个月的 “全球态势”审核。它将评估美国如何能够最好地安排和支持其远距离的部队、武器、基地和联盟网络，以支持拜登总统的外交政策。据悉，这项审核是政府努力的一部分，目的是为一支仍陷于数十年中东冲突、面临预算持平或下降、并努力解决种族主义和极端主义等内部问题的军队规划一条道路。其结果可能会对美国军方的首要任务产生长期影响：确保军方在军备控制不确定的时代做好战争准备。此外，美国在经历特朗普政府执政后与盟友和伙伴的关系也被计算当中。

奥斯汀主导的审核与白宫尚未作出的决定密切相关，即是否履行上届政府今年春天从阿富汗全面撤军的承诺。而它与有关战略核力量现代化的大金额问题是分开推进的。报导指，与特朗普政府一样，拜登的国家安全团队将中国，而非基地组织或伊斯兰国组织等好战极端分子视为头号长期安全挑战。但与他的前任不同，拜登认为美国对北约联盟中的欧洲国家的承诺非常有价值。审核结果可能会导致美国在中东、欧洲和亚太的军事部署发生重大转变，尽管之前的美国政府也曾尝试过这种变化，但成效有限。

例如，特朗普政府觉得必须在2019年向波斯湾地区增派数千名空军和海军部队，以遏制其所谓对地区稳定的威胁。拜登最近几天在伊拉克和阿富汗的暴力事件中看到了这个问题的提醒。这也可能意味着拜登拥抱军事指挥官最近的努力，以寻求创新的方式部署部队，不受永久基地的束缚，这些基地具有政治，财政和安全成本。报导提到，最近的一个例子是美国航母访问越南港口。指挥官们认为，在较少的可预测周期内以较小的规模部署部队，以保持中国的平衡是有价值的。与此同时，在拜登上任之前，变革的苗头就已经出现。

去年12月，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军谈了自己的看法，他认为技术和地缘政治的变化要求重新思考组织和部署部队的旧模式。米利称，美军的生存将取决于能否适应中国的崛起、人工智能和机器人等技术的普及，以及新冠疫情大流行和气候变化等非常规威胁的出现。他表示，“未来越小越好。一支几乎看不见、摸不着的小力量，它处于不断移动的状态，并且分布广泛，这将是一支可以生存的力量。”他强调，“如果你死了，你就无法完成任何目标。”

报导称，奥斯汀上个月就美国在亚太地区的部队定位提出了类似的、更狭隘的观点。他在参议院确认提名听证会上说，“毫无疑问，我们需要在印太地区建立一个更具弹性和分布式的部队态势，以应对中国的反干预能力和方法，并得到新的作战概念的支持”。奥斯汀还指出，担心在北极地区与俄罗斯竞争。他说，“这正在迅速成为一个地缘政治竞争的地区，我对俄罗斯在北极地区，以及全世界的军事集结和侵略行为感到严重关切”。他称，“同样，我也对中国在该地区的意图深感担忧。”

报导指，这并不主张放弃美军的大型海外基地。但它建议更多地强调将较小规模的部队群体以较短的轮换方式部署到非传统的目的地。这种转变已经在进行中。例如，美国陆军正在培养一支所谓的 “北极能力旅 ”士兵，作为加强对北方高地关注的一部分。该地区被视为潜在的爆发点，因为大国正在争夺随着冰层消退而更容易获得的自然资源。同样，美国空军也将首次向北约盟友、俄罗斯的邻国挪威派遣B-1远程轰炸机。

报导还提到，纽约智库外交关系委员会 (CFR)本月的一份报告称，台湾是美中战争最有可能的导火索，这种具有可怕人类后果的前景 “应该引起拜登团队的关注”。“数百万美国人可能会死在两个核武器国家之间的人类历史上的第一次战争中，”报告说。华盛顿还对中国在拒绝参加任何国际核军控谈判的同时，努力实现核武库的现代化并可能扩大核武库表示担忧。报导称，美国在安全问题上对中国的关注锐化始于奥巴马政府时期。特朗普政府更进一步，正式宣布中国和俄罗斯，而不是全球恐怖主义，是美国国家安全的首要威胁。

针对有声音质疑这种转变是否走得太远，特朗普任内末期曾担任代理国防部长的克里斯托弗·米勒（Christopher Miller）在受访时表示，同意中国是关键的国家安全威胁。但他说，世界其他地方的美国指挥官告诉他，对中国的关注让他们失去了所需的资源。米勒说，“所以我觉得是时候重新审视这件事，确保我们没有造成任何意想不到的后果”。