奥斯汀首次参加北约防长会议：传达美国将重振联盟信息

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）2月17日出席了其上任后的首次北约国防部长视频会议。他向与会的北约防长们传达了，拜登政府将重振这一联盟的信息。他亦指出，北约需要保护其供应链和技术不受“战略竞争对手”的影响。

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美国国防部发言人约翰·柯比（John F. Kirby）介绍称，第一场北约讨论会涵盖了威慑和防御、负担分担，以及北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）提出的“北约2030倡议”所囊括的其他议题。他续指，第二场会议将讨论“跨大西洋主义”、北约-欧盟关系、北约的复原力以及新兴和破坏性技术等议题。柯比说，“奥斯汀防长重申了拜登总统的信息，即美国打算振兴我们与联盟的关系，我们对北约第五条（即集体防御条款）的承诺仍然是铁一般的。”

柯比补充道，“奥斯汀部长强调，北约最重要的任务是通过提出可信的威慑和强大的军队来保护我们的人口和领土”。他指出，奥斯汀在会上的发言超越了传统的问题，强调北约需要保护供应链和技术不受 “战略竞争对手”的影响。言下之意很明显，现在是时候更多地担心中俄的挑战了。

会议之前，奥斯汀16日在《华盛顿邮报》的一篇专栏文章中强调，美国将重新全力支持北约，以及美国在保卫欧洲方面的传统角色。他写道，“对于国防部来说，这意味着派出一支可靠的部队，准备好支持外交的艰苦工作。这也意味着与我们的盟友和合作伙伴密切合作，以确保我们的共同利益，并在国外促进我们的共同价值观。简单地说，我们无法单独履行我们的责任，也不应该如此尝试”。奥斯汀强调，美国愿意与北约盟国“共同协商，共同决定，共同行动。”

周三会后，比利时驻北约大使帕斯卡尔·海曼（Pascal Heyman）在推特上写道，“夜幕降临北约总部，国防部长理事会第一天的会议圆满结束”。他补充说，“亮点是一个强有力的奥斯汀部长的声明，翻开新的一页，振兴联盟，并重申铁一般的第5条保证。”

法国国防部长佛罗伦萨·帕里（Florence Parly）亦在推特上表示，“北约部长级会议与美国新任国防部长奥斯汀一道参会。非常具有建设性的讨论：我们都有振兴联盟的共同目标。法国将在这一盟友间的集体战略思考工作中充分发挥作用。”