美国全国商会：若与中国全面脱钩，美国将付出巨大代价

美国全国商会和经济研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group)2月17日共同公布的一份研究报告指，如果新上任的拜登政府带领美国与中国全面脱钩，美国经济可能会失去价值超过1万亿美元的生产和长期的全球竞争力。报告认为，针对性地与中国部分脱钩，才能更好保护美国的安全和利益。

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在拜登政府表示正全面审核特朗普时期遗留的对华经贸政策之际，报告指出，如果美国与中国全面脱钩，美国将会付出“令人不舒服”的高昂代价，美国的一些重要行业损失巨大。据悉，报告的题目为《理解美中脱钩：宏观趋势和行业影响》。其从贸易、投资、人员交流和研发活动等四个方面，探讨了美中全面脱钩可能会给美国带来的巨大损失。这些预计的损失包括：贸易方面，报告假定将25％的税率扩大到涵盖美中双向贸易的所有物资，到2025年，美国的GDP总额将失去1900亿美元。从投资角度来说，报告说，因为脱钩，即便是减少一半在中国的直接投资，美国投资者每年将损失250亿美元的资本收益。一次性整体损失将高达5000亿美元。

在人员交流方面，报告提出，新冠疫情已经显示了中国游客的流失和（中国学生）教育支出的减少对美国经济的影响。报告称，如果人员交流的数字减少到疫情前的一半，在服务出口方面，美国每年的损失将高达150亿到300亿美元之间。据了解，这份长达92页的报告的研究始于2019年，在新冠疫情大流行冲击全球经济之前。事实上，在特朗普任上美国全国商会曾多次表态，批评后者的对华贸易政策。美国全国商会主席杜诺惠(Tom Donohue)早在2018年7月中美贸易战正盛之际，便向路透社批评特朗普加征对华贸易关税说， “美国政府可能危及先前努力实现的经济成果，我们应追求自由及公平贸易，但这不是正确做法。”

这份最新的报告亦指，全面脱钩还会影响到美国的生产力和创造力。虽然在这方面量化比较难，但是报告解释说，一旦美中脱钩，美国企业在国内开展研发以支持在中国业务的情况会越来越少。同时，其他国家也会减少在美国进行研发以支持中国业务的活动。长此以往，供应链就会远离美国企业，美国对风险投资的吸引力也会相应减少。报告具体考察了白宫在航空、半导体、化工和医疗设备行业广泛政策的影响。例如，根据报告的分析，失去中国庞大的飞机市场，到2038年，美国将损失8750亿美元。

半导体行业的情况类似，放弃中国市场意味着规模经济和研发支出的减少，意味着美国在全球技术供应链网络中的角色弱化，意味着一些半导体行业的“去美国化”，甚至激励中国的“自给自足”。报告称，如果美国结束对中国的销售，美国半导体行业将损失830亿美元，相当于损失12万4千个就业机会。

报告另提及，美国在医药和化工行业与中国全面脱离也有问题。对于美国化工行业而言，脱钩意味着在中国不断增长的市场中，美国所占份额变小，中国和其他国家经营多元化，远离美国供应商。这也就意味着美国竞争力丧失和研发减少。对医疗设备行业来说，脱钩不仅意味着重新配置供应链，成本增加，同时还意味着中国对最后产品和中间产品的限制，以及对美国出口的报复。

报告称，从长远来看，将美国企业与中国市场完全脱钩，可能会对美国的全球领导地位产生更大的影响。荣鼎咨询公司创始人荣大聂（Daniel Rosen）在周三的新闻发布会上说，相关的研究开始于2019年末，之所以要进行这样的研究是因为有关美中脱钩的说法甚嚣尘上，所以，他们希望为美国计算脱钩后的代价，加入数据，使有关脱钩的讨论变得更加理性和客观。荣大聂还特别指出，上述的数字纯粹从商业角度出发，并没有将国家安全计算在内，而任何一个好的策略当然应该包括对国家安全的考量。

美国全国商会主席和美国全国商会亚洲事务高级副总裁傅瑞伟( Charles W. Freeman III )和美国全国商会大中华区主任王杰（Jeremie Waterman）在报告的前言中，敦促拜登政府应该尽快确定哪些区域不会对国家安全构成威胁，将其开放。他们表示，美国全国商会一直在倡导采取“平衡且理性的”办法对待美中关系。

这个策略即能意识到拥有14亿人口的中国市场的重要性，同时也能管控到中国政治和经济模式不同的现实。商会支持以规则为基础的经济秩序，反对中国针对美国公司的不公平做法。此外，报告还提出，美国应与盟国一起，共同应对中国以国家为主导的经济模式以及中国带来的国家安全的担忧，而不是单方面采取行动。报告认为，针对性的脱钩应该更能得到盟友们的支持。