脸书叫板堪培拉，禁止澳洲用户分享和阅读新闻内容

美国社交媒体巨头脸书2月17日表示，将禁止澳大利亚媒体和民众在脸书上分享和阅读澳洲媒体和国际媒体的新闻内容，以回应澳政府拟推出的媒体议价法案。对此，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）回应指，来自脸书的这一决定将使其政府的立法决心变得更加坚定。

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在澳洲政府庆祝其全球首个媒体议价法案在澳大利亚联邦议会众议院通过后的一天，也是在默多克创办的新闻集团与谷歌签署全球协议，为其在澳大利亚、英国和美国的出版物中的新闻内容付费后的几个小时，脸书方面出台了这一禁令。该最新法案是试图让谷歌和脸书等科技公司，为其平台上所使用的新闻内容付费的第一次尝试。

据悉，谷歌已经与澳大利亚数十家出版商达成了媒体代码之外的个别商业交易，包括澳媒第九娱乐公司和七西传媒。据报道，这些交易每笔价值数千万美元。脸书此前对于该立法动议一直比较安静，直到周四出招惊动了莫里森政府，进行了史无前例的整国性封杀。脸书在澳大利亚近2500万的人口中拥有超过1800万用户。

脸书表示，为响应新法律，已决定限制澳大利亚出版商和用户分享和查看新闻内容。这意味着，脸书限制了澳大利亚出版商在其用户页面上发布新闻内容，澳大利亚脸书用户也无法查看来自国际发行商的新闻报道。此外，澳大利亚用户无法在脸书上分享或查看新闻报道，而全球范围内的脸书用户无法分享或查看来自澳大利亚出版商的新闻报道。值得一提的是，在这个过程中脸书还无意抹掉了有关社区、妇女健康和家庭暴力援助等无关主题的网页。

脸书这一在澳大利亚全境以全部封禁新闻内容来避免为其付费的方式引发巨大争议。对此，莫里森周四通过脸书账户拟文表示，“脸书今天取消了与澳大利亚的朋友关系，切断健康和紧急服务的基本信息服务的行动，既傲慢又令人失望。我经常就这些问题与其他国家的领导人联系。”他称，“这些行动只会证实越来越多的国家对大科技公司的行为表示担忧，他们认为自己比政府更大，规则不应该适用于他们。他们可能正在改变世界，但这并不意味着他们在管理世界。”

莫里森称，“在议会就我们重要的《新闻媒体谈判守则》进行投票时，我们不会被大科技公司试图向我们的议会施压所吓倒。就像当亚马逊威胁要离开我国时，以及当澳大利亚联合其他国家打击在社交媒体平台上发布恐怖主义内容时，我们没有被吓倒一样。”他称，“我鼓励脸书与澳大利亚政府进行建设性的合作，就像谷歌最近展示的诚意一样。”

澳洲通信部长弗莱彻（Paul Fletcher）还警告说，在澳大利亚运营的公司“需要遵守这个国家的民选议会通过的法律”。同样在当天，一连串的澳洲政府部长对议会表示，脸书此举是对民主的 “攻击”，会损害该公司的声誉。澳洲财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）谴责脸书决定在新冠疫情大流行中阻止澳大利亚人访问政府网页，包括关于丛林火灾、心理健康、紧急服务甚至气象局的网页。他强调，这些部门与拟议的《新闻媒体谈判守则》“完全无关”。

弗莱登伯格说，脸书的这一禁令证实了“这些媒体数字巨头的巨大市场力量”。他说，“这些数字巨头在我们的经济和数字版图上非常非常大。莫里森政府仍然绝对致力于立法和实施该守则。”脸书则指责澳洲政府在《新闻媒体谈判守则》中对新闻内容的定义是“无意中”，全面禁止政府网页在脸书上发布的。该指控遭到澳洲当局否认。

“政府页面不应该受到今天公告的影响，”脸书发言人说。该公司表示，将撤销对这些页面的禁令。澳大利亚前总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)就该事件评论指，周四的结果“是政府战略的一个非常可预见的可能后果”。他告诉澳大利亚广播公司，联盟党 “基本上是拿枪指着私营企业的脑袋”。他说，“政府将在澳大利亚的媒体上获得梦幻般的宣传，因为澳大利亚的每家媒体都有利益冲突”。特恩布尔称，“但脸书的担忧，正如他们很公开说得那样，他们担心会开一个先例。”