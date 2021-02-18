英加宣布制裁緬甸多名軍頭 為軍事政變和侵犯人權負責

英國2月18日宣布對三名緬甸將軍實施制裁，強調他們在緬甸發生軍事政變後參與嚴重侵犯人權。這些制裁是在英國已經實施的，對緬甸軍方16人的制裁之外新採取的措施。加拿大政府也宣布對9名緬甸軍方人士採取制裁措施。

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英國外交部的聲明寫道，“英國制裁緬甸軍方將領軍事政變後嚴重侵犯人權的行為”。聲明稱，“三人因嚴重侵犯人權受到制裁，外交大臣宣布停止英國企業與緬甸軍方合作的新工作。英國外交大臣宣布，英國將對緬甸軍方政權的三名成員立即實施資產凍結和旅行禁令，因為他們在政變期間嚴重侵犯人權。這些措施是與加拿大同步採取的，加拿大今天也宣布對該政權採取行動。”

聲明指，“除這些制裁外，英國還對緬甸軍方的16名個人進行了制裁。今天的制裁是根據英國對緬甸的制裁製度作出的，代表着英國與盟國一起採取進一步行動，向緬甸軍方發出信息，即其侵犯人權行為將承擔後果。制裁立即生效。緬甸軍方和警方嚴重侵犯人權，包括侵犯生命權、集會自由權、不被任意逮捕或拘留的權利以及言論自由權。”

聲明指，“英國將對緬甸國防部長妙吞烏將軍對軍方嚴重侵犯人權的行為負有責任。內政部長梭突中將對緬甸警察部隊的嚴重侵犯人權行為負有責任。內政部副部長Than Hlaing中將，因其對緬甸警察部隊嚴重侵犯人權行為負有責任。”英方表示，為了應對緬甸政變和隨後的侵犯人權行為，英國外交部還啟動了一項強化的盡職調查程序，以減輕在英國經營的軍事企業和相關非法資金流動的風險。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說，“英國譴責軍事政變和任意拘留昂山素季和其他政治人物的行為。我們將與我們的國際盟友一道，追究緬甸軍方侵犯人權的責任，為緬甸人民伸張正義。” 此外，加拿大外長馬克·加諾(Marc Garneau)拉布宣布，加方對9名緬甸軍方人士採取制裁措施。加方表示，“自奪取控制權以來，緬甸軍方和新成立的國家行政委員會通過強制性立法措施和使用武力，包括大規模任意拘留、限制獲取信息以及意見和言論、結社和集會自由的權利，進行了系統的鎮壓運動。”

加諾強調，“加拿大與緬甸人民站在一起，支持他們對民主和人權的追求。我們與呼籲恢復民選政府的國際夥伴一起工作，我們也響應他們的呼籲，要求緬甸軍方釋放那些在軍事接管中被不公正拘留的人。加拿大將永遠是全世界民主和人權的倡導者”。