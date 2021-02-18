英加宣布制裁缅甸多名军头 为军事政变和侵犯人权负责

英国2月18日宣布对三名缅甸将军实施制裁，强调他们在缅甸发生军事政变后参与严重侵犯人权。这些制裁是在英国已经实施的，对缅甸军方16人的制裁之外新采取的措施。加拿大政府也宣布对9名缅甸军方人士采取制裁措施。

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英国外交部的声明写道，“英国制裁缅甸军方将领军事政变后严重侵犯人权的行为”。声明称，“三人因严重侵犯人权受到制裁，外交大臣宣布停止英国企业与缅甸军方合作的新工作。英国外交大臣宣布，英国将对缅甸军方政权的三名成员立即实施资产冻结和旅行禁令，因为他们在政变期间严重侵犯人权。这些措施是与加拿大同步采取的，加拿大今天也宣布对该政权采取行动。”

声明指，“除这些制裁外，英国还对缅甸军方的16名个人进行了制裁。今天的制裁是根据英国对缅甸的制裁制度作出的，代表着英国与盟国一起采取进一步行动，向缅甸军方发出信息，即其侵犯人权行为将承担后果。制裁立即生效。缅甸军方和警方严重侵犯人权，包括侵犯生命权、集会自由权、不被任意逮捕或拘留的权利以及言论自由权。”

声明指，“英国将对缅甸国防部长妙吞乌将军对军方严重侵犯人权的行为负有责任。内政部长梭突中将对缅甸警察部队的严重侵犯人权行为负有责任。内政部副部长Than Hlaing中将，因其对缅甸警察部队严重侵犯人权行为负有责任。”英方表示，为了应对缅甸政变和随后的侵犯人权行为，英国外交部还启动了一项强化的尽职调查程序，以减轻在英国经营的军事企业和相关非法资金流动的风险。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）说，“英国谴责军事政变和任意拘留昂山素季和其他政治人物的行为。我们将与我们的国际盟友一道，追究缅甸军方侵犯人权的责任，为缅甸人民伸张正义。” 此外，加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)拉布宣布，加方对9名缅甸军方人士采取制裁措施。加方表示，“自夺取控制权以来，缅甸军方和新成立的国家行政委员会通过强制性立法措施和使用武力，包括大规模任意拘留、限制获取信息以及意见和言论、结社和集会自由的权利，进行了系统的镇压运动。”

加诺强调，“加拿大与缅甸人民站在一起，支持他们对民主和人权的追求。我们与呼吁恢复民选政府的国际伙伴一起工作，我们也响应他们的呼吁，要求缅甸军方释放那些在军事接管中被不公正拘留的人。加拿大将永远是全世界民主和人权的倡导者”。