七国集团首脑联合声明：致力建立公平互利的全球经济体系

七国集团（G7）领导人2月19日举行了美国总统拜登上台后的首次线上峰会。七国集团首脑在会后发表的联合声明中表示，“为了支持一个对各方都公平互利的全球经济体系，我们将与其他国家接触，特别是包括中国这样的大型经济体在内的二十国集团（G20）国家”。

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联合声明写道，“我们七国集团领导人今天开会，决心共同努力，战胜新冠疫情，重建得更好。我们将利用我们作为民主、开放的经济体和社会的优势和价值观，与其他国家一道努力，使2021年成为多边主义的转折点，并形成促进我们人民和地球健康与繁荣的复苏。”声明称，“我们将加强合作，对新冠疫情作出卫生反应。各地基层工作者的奉献精神代表了人类的精华，而疫苗的迅速发现则显示了人类智慧的力量。我们将与世界卫生组织合作，共同强化该组织，并支持其发挥领导和协调作用，我们将：加快全球疫苗的开发和部署；与工业界合作，提高生产能力，包括通过自愿许可；改善信息共享，如对新变种进行测序；促进透明和负责任的做法，以及疫苗的信心”。

声明指，“我们重申支持 ‘获取新冠疫苗工具加速器’（ACT-A)及新冠疫苗全球取得机制（COVAX）设施的所有支柱，支持以负担得起的方式公平地获取疫苗、治疗和诊断，反映出广泛免疫作为全球公益的作用”。声明称，“今天，随着对ACT-A和COVAX的财政承诺增加到40多亿美元，七国集团的集体支持总额达到75亿美元。我们邀请所有伙伴，包括二十国集团和国际金融机构，与我们一道增加对ACT-A的支持，包括通过COVAX机制增加发展中国家获得世卫组织批准的疫苗的机会。”

声明称，“新冠疫情显示，世界需要更强大的防御措施，以应对未来全球卫生安全的风险。我们将与世卫组织、二十国集团和其他方面合作，特别是通过在罗马举行的全球卫生首脑会议，加强全球卫生和卫生安全架构，以防范大流行病，包括通过卫生筹资和快速反应机制，加强 ‘一个卫生’办法和全民医保，并探索全球卫生条约的潜在价值。”

声明表示，“过去一年，我们为我们的经济提供了前所未有的支持，整个七国集团的支持总额超过6万亿美元。我们将继续支持我们的经济，以保护就业，支持强劲、可持续、平衡和包容性的复苏。我们重申对最脆弱国家的支持，对可持续发展目标的承诺，以及与非洲的伙伴关系，包括支持有复原力的复苏。我们将通过二十国集团并与国际金融机构合作，加强对各国应对措施的支持，探索所有可用的工具，包括全面、透明地执行暂停偿债倡议和共同框架。”

声明指，“从新冠疫情中恢复过来，必须为所有人创造更好的条件。展望《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十六届会议和《生物多样性公约》缔约方会议第十五届会议，我们将把我们在气候变化和扭转生物多样性丧失方面的全球雄心作为我们计划的核心。我们将根据《巴黎协定》，在减缓、适应和融资方面取得进展，并实现绿色转型和清洁能源过渡，以减少排放，创造良好的就业机会，至迟于2050年实现零排放。 我们致力于实现经济公平化，使任何地区或个人，不论性别或种族，都不落后。”

声明补充说，“我们将：倡导开放的经济和社会；促进全球经济复原力；利用数据自由流动和信任的数字经济；合作建立一个现代化的、更自由和更公平的、以规则为基础的多边贸易体系，该体系反映了我们的价值观，并以改革后的世界贸易组织为中心实现平衡增长；并努力在2021年中期之前，在经合组织框架内就国际税收问题达成基于共识的解决方案。为了支持建立一个对所有人都公平互利的全球经济体系，我们将与其他国家，特别是包括中国等大型经济体在内的G20国家进行合作。作为领导人，我们将就解决非市场导向的政策和做法的集体办法进行协商，我们将与其他国家合作，解决影响所有国家的重要全球问题。”

七大国领导人们最后强调，“我们决心在6月于英国举行的七国集团首脑会议上就这些优先事项商定具体行动，我们支持日本承诺在今年夏天以安全和有保障的方式举办2020年东京奥运会和残奥会，作为全球团结一致克服新冠疫情的象征。”