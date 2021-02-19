中美之间破坏稳定的冲突风险增加 台湾问题 2024？

目前全球可能发生战争的火药库之一或之二，有台湾问题，以及南中国海水域各个主权声索国并美中较的劲问。专家指出，在在都显示了，中美之间破坏稳定的擦枪走火事件，进而导致直球对决的风险越来越高。美国国际战略专家指出，解决台湾问题，或等到2024！

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在H6轰炸机的驾驶舱内，正飞越台湾海峡，中共飞行员的声音嘶哑，正下令锁定“西奥多·罗斯福”号航空母舰。 这款能够携带原子武器的人民解放军大型灰鹰的空海导弹，就在距离南中国海的400多公里处，模拟针对这个美国钢铁巨头发动一场攻击的军演。根据费加罗报报道，如同一部蹩脚灾难影片的这项通话，于1月23日左右被美国五角大楼的大耳朵拦截到，被《金融时报》报道的这项通话内容激起了美军的愤怒。

美国谴责北京，在乔·拜登（Joe Biden）上任总统的风口浪尖上，北京在这个叛军小岛的外海进行全面军事动作，采取了“一系列侵略和破坏稳定的行动”。 新任白宫主持人就职的第二天，中国军方在台湾防空区部署了13架战略战斗机和轰炸机， 为了向那些在台北的“分裂主义者”发出“武力统一”的威胁，同时也向华盛顿发出一个强烈警告。

战略风险：这事件也说明了美国民主政府在东亚所面临战略风险的规模。东亚地区正面临着中美外交关系半个世纪以来前所未有的倒退，而此际，双方正处于互不信任，以及经济、科技及军事上无情对立带来的一股新冷战氛围。

美中双方走过了数十年来的利益共存，也借着中国经济腾飞的推动下，美国华尔街股市从中受益匪浅， 这世界前两名的强权国家自从特朗普但任总统后 ，开始了新一个敌对篇章，也引发了造成不稳定事件的高风险。耶鲁大学2020年出版的《中国的发明》一书的作者海顿提出警告说：“我们进入一个危险的新纪元，现在 中国和美国一样的认为，他们将可以在一场冲突中获胜，但关键是，它带着一些错误评估的风险。”

在台湾的外海及南中国海水域，这个北京宣称拥有90％主权的地区，在没有摄像头拍摄下，各国的海军比以往更加坚定地决心要彼此互相测量及相互摩擦。

美国的两艘航母尼米兹号及罗斯福号，二月初在这些具争议的海域处举行联合军演，同时还伴随有他们强大的舰队，以展示拜登新政府的决心，这都看在菲律宾、越南、马来西亚及印度尼西亚的眼里；这些国家抗议中国对此海域的主权声称。在华盛顿，《国际战略研究中心CSIS》的专家格拉瑟指出：“我们将会看到美国针对中国在南中国海的活动采取更强有力的反击。”

美国坚定地说，这些活动和演习目的是确认在这些《国际水域》拥有的《自由航行权》，而中国藐视联合国的国际法公约规则，在那里，借着建造7个人工岛想营造既成事实来进军该水域。中国解放军在同一时间，也在1974年打败越南后所夺取的帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）进行演习活动，而越南一直声称对于该群岛拥有主权。

一艘法国国核攻击潜艇最近也行驶穿越这些深水区。而中国在海南岛建设有中国原子潜艇战略出海港。

如同美国海军一样，解放军在海上及海底增强其巡逻力度，这也就加增了南中国海不确定性擦枪走火的风险。美国海军毫不犹豫地在12海里内穿越北京建造的人工岛，为了重新确认“海洋自由”，而无视对手中国的警告。

中国海军会借着收音机广播，要求外国船只承认北京在此水域的唯一主权国。海军舰艇有时会在此水域上挡住那些事先不知中国这项要求而驶入水域的船只。

中美之间发生过紧张的交手：在2018年，USS迪凯特号和一艘中共海军舰船在斯拉普利群岛（中国称南沙群岛）附近惊险地避开了发生撞船事故，这突显了在这些水域发生事故的风险越来越大，全世界40％的海上贸易都是通过这些水域。从南华早报公布一些自美国驱逐舰上拍摄到的罕见视频显示出，中国解放军准备好进行一场正面冲击，这也显示出中国方面的决心。在这种双边紧张气氛的交流下，而且沟通渠道有限，使人们担心一个擦枪走火的冲撞会导致不可预测的外交影响。格莱塞认为，在最近几年，擦枪走火事件在南中国海发生的风险比在台湾海峡来的高。美国策略师们担心，但等到2024年之后，如果中国决定采取行动统一台湾，那么台湾的风险将会超赶过南海，进而升高，这也就是美中两大强国有可能发生直接冲突的关键点。