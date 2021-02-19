北约推迟阿富汗决策 增强部署伊拉克

北约在延迟就退出阿富汗做决定的同时，增加在伊拉克的人员部署。

广告 继续浏览后续

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）宣布，旗下成员国已于周四决定，延迟就退出阿富汗做决策，加强在伊拉克的人员部署。

据本台RFI记者Pierre Benazet周五（2021年2月19日）发自布鲁塞尔（Bruxelles）的报导，北约组织（OTAN）的30位国防部长连续两天召开视讯会议。这是北约自美国新总统拜登（Joe Biden）入主白宫以来的首次会议，对一些人而言是重振跨大西洋关系的一个契机，对另一些人而言则是重新从零开始。总之，要翻过特朗普的那一页。

Image d'archive RFI : NATO - OTAN 法广存档图片：北约组织 © AFP - JOHN THYS

阿富汗问题悬而未决

尽管欧洲盟国已经向华盛顿发出了各种信号以便让白宫可能就阿富汗问题做出决定，但事与愿违。首次会晤其29名同僚的美国新任国防部长奥斯丁将军（Lloyd Austin）满足于让盟国放心，华盛顿重新与北约组织对接。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Pentagon chief Lloyd Austin speaking at a news conference this month © SAUL LOEB AFP 法新社

特朗普时代与塔利班签署的协议，美军在2021年5月1日前撤出阿富汗，目前尚无变化。不过，北约秘书长斯托尔滕贝格认为，很可能需要留在阿富汗。北约现在对阿富汗境内暴力加剧感到不安。

伊拉克增强人员部署

在等待就阿富汗去留问题做抉择的同时，北约决定把派往伊拉克培训军队的教官人数由现在的500人增加至4000人。