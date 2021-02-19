拜登：民主与专制的斗争正处于拐点，全身心相信民主将必须胜利

美国总统拜登2月19日受邀参加2021年第57届慕尼黑安全会议。他在当地时间周五下午与法德领导人马克龙和默克尔一道，就“一个新的跨大西洋议程”议题发表视频演讲。根据白宫事前透露的部分拜登演讲内容显示，拜登会在讲话中指出，全世界范围内民主与专制之间的斗争正处于一个“拐点”。他强调，“而我全身心地相信，民主将必须胜利。”拜登在演讲开始时强调，“我在向世界发出一个明确的信息。美国回来了。跨大西洋联盟回来了，我们不是在向后看，而是在一起向前看。”

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拜登向欧洲盟友表示，“多年来，我们的伙伴关系经久不衰，不断发展，因为其植根于我们共同的民主价值观的丰富内涵之中。这种伙伴关系不是交易性的，也不是提取性的。它们建立在对未来的愿景之上，在这个愿景中，每个人的声音都很重要。在那里，所有人的权利都得到保护，法治得到维护。我们中没有一个人完全成功地实现了这一愿景。而在太多的地方，包括欧洲和美国，民主的进步正在受到攻击... ...”

拜登指出，“我们正处于一场关于我们世界未来方向的基本辩论之中。有些人认为，鉴于我们面临的所有挑战，从第四次工业革命到全球大流行病，专制是最好的前进道路，而有些人则认为，民主是应对这些挑战的关键。”他补充说，“历史学家将研究和书写这个时刻。这是一个拐点。而我全身心地相信，民主将必须胜利。”

拜登强调，“我们必须表明，民主国家仍然能够为我们的人民服务。这是我们振奋人心的使命。民主不是偶然发生的。我们必须捍卫民主。强化它，更新它。我们必须证明，我们的模式不是历史的遗迹，而是实现我们未来承诺的唯一最佳途径。如果我们和我们的民主伙伴一起努力，有力量，有信心，我知道我们将迎接每一个挑战，超越每一个挑战者。”拜登周五稍早时刚刚结束了其上任以来，首次参加7国集团（G7）领导人峰会。