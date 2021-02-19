拜登：民主與專制的鬥爭正處於拐點，全身心相信民主將必須勝利

美國總統拜登2月19日受邀參加2021年第57屆慕尼黑安全會議。他在當地時間周五下午與法德領導人馬克龍和默克爾一道，就“一個新的跨大西洋議程”議題發表視頻演講。根據白宮事前透露的部分拜登演講內容顯示，拜登會在講話中指出，全世界範圍內民主與專制之間的鬥爭正處於一個“拐點”。他強調，“而我全身心地相信，民主必須勝利。”活動中，拜登在演講開始時強調，“我在向世界發出一個明確的信息。美國回來了。跨大西洋聯盟回來了，我們不是在向後看，而是在一起向前看。”

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拜登向歐洲盟友表示，“多年來，我們的夥伴關係經久不衰，不斷發展，因為其植根於我們共同的民主價值觀的豐富內涵之中。這種夥伴關係不是交易性的，也不是提取性的。它們建立在對未來的願景之上，在這個願景中，每個人的聲音都很重要。在那裡，所有人的權利都得到保護，法治得到維護。我們中沒有一個人完全成功地實現了這一願景。而在太多的地方，包括歐洲和美國，民主的進步正在受到攻擊... ...”

拜登指出，“我們正處於一場關於我們世界未來方向的基本辯論之中。有些人認為，鑒於我們面臨的所有挑戰，從第四次工業革命到全球大流行病，專制是最好的前進道路，而有些人則認為，民主是應對這些挑戰的關鍵。”他補充說，“歷史學家將研究和書寫這個時刻。這是一個拐點。而我全身心地相信，民主必須勝利。”

拜登強調，“我們必須表明，民主國家仍然能夠為我們的人民服務。這是我們振奮人心的使命。民主不是偶然發生的。我們必須捍衛民主。強化它，更新它。我們必須證明，我們的模式不是歷史的遺跡，而是實現我們未來承諾的唯一最佳途徑。如果我們和我們的民主夥伴一起努力，有力量，有信心，我知道我們將迎接每一個挑戰，超越每一個挑戰者。”拜登周五稍早時剛剛結束了其上任以來，首次參加7國集團（G7）領導人峰會。