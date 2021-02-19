美国宣布对43名白俄官员实施入境限制 2名白俄女记者获刑两年

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2月19日通过声明表示，美方仍然对卢卡申科政权继续暴力镇压白俄罗斯和平抗议者、民主活动家和记者保持警觉。他宣布对43名白俄罗斯官员实施签证限制，将其列入禁止入境美国的名单。同样在当天，白俄罗斯一家法院将2名现年23岁和27岁的女记者，就她们参与报道示威游行的活动判处了2年刑期。

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布林肯在美国国务院发表的声明中表示，“今天，美国国务院根据第8015号总统令采取行动，对43名对破坏白俄罗斯民主负有责任的白俄罗斯人实施签证限制，使他们一般没有资格进入美国。这些人包括：司法部门高级官员；拘留和虐待和平示威者的执法领导人和普通人员；参与判处和平示威者和记者监禁的法官和检察官；以及威胁学生参加和平抗议的学术管理人员。”

布林肯称，“（由小布什总统签署的）第8015号总统令规定的前两轮指认，对另外66名被认定对破坏白俄罗斯民主负有责任的个人实施签证限制。这些人包括卢卡申科政权的高级官员，以及参与阻碍独立媒体工作和破坏白俄罗斯媒体自由完整性的俄罗斯和白俄罗斯国民。”他表示，“美国继续支持国际社会努力独立调查白俄罗斯的选举违规行为、围绕选举的侵犯人权行为以及随后的镇压。 我们与勇敢的白俄罗斯人民站在一起，支持他们参加自由和公正选举的权利。”

此外，白俄罗斯一家法院周四判处两名当地记者两年监禁，因为她们直播了去年年底在首都明斯克举行的反卢卡申科集会。27岁的安德耶娃（Katerina Andreeva）和23岁的储索娃（Daria Chultsova）都在波兰的Belsat电视台工作。她们被认定犯有 “组织和筹备严重违反公共秩序的行动”罪，当时她们正在直播报道去年11月的一次未经批准的示威活动。两名女记者则均不认罪，并将指控斥为莫须有的政治迫害。对于她们二人受到的判刑，布林肯在声明中表示特别关切。