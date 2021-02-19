马克龙：应对中国侵犯人权 必须加以明确谴责及建设性压力

法国总统马克龙近日在7国集团（G7）领导人峰会2月19日召开之际接受了英国《金融时报》的专访。他在采访中表示，随着美国拜登政府承诺重回国际舞台，法方愿意就一系列重大挑战与美方等盟友和伙伴合作。马克龙强调，在他看来，接下来关键是实现能产生结果的多边主义。

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马克龙说，“在我们交谈的当下，随着我们有美国的重新参与，多边主义的敌人是缓慢和无效。”报导指，马克龙提出了一个具有特色的雄心勃勃的国际议程，以改善西方对非洲的疫苗供应，通过与中国和俄罗斯重新接触来重振联合国和世界贸易组织，应对气候变化，并通过社交媒体控制 “仇恨的全球化”。马克龙谈到，“我们在近年来较为动荡的世界中构思了新形式的多边主义，其特点是新的地缘政治紧张局势和某些大国的不合作。”他强调，“现在，对我来说，关键是能产生结果的多边主义。”

马克龙就多边主义改革提出了一系列的测试性议题，包括欧美就向科技公司征税方面的合作，以及与国际组织合作的承诺。他认为，这些测试将衡量美国的参与程度和中国对重启国际合作的意愿。马克龙举例说，例如在气候方面，这意味着“结果，而不仅仅是承诺。到2050年实现碳中和，进一步承诺2030年的目标，并制定一个非常具体和实在的议程”。 他补充说，对美欧贸易争端的解决持乐观态度，特朗普在执政时曾就美欧贸易纠纷向法德等欧洲盟国征加关税，拜登政府尚未扭转这一局面。

马克龙对此表示，“我认为，如果我们不能达成协议，那将是极其不协调的，因为这不是你建立有效多边主义的方式”。但他补充说，他很乐观，因为“我相信行动与言语的一致性，我认为这就是本届（美国）政府的精神”。他指出，复兴多边主义的另一个要素是重新参与和改革那些被“集体阻挠”的国际机构。

马克龙说，领先的经济体需要在世贸组织内工作，以便它能够 “重塑21世纪的贸易”，尊重社会和环境承诺，同时更迅速地解决争端。他还说，重启世贸组织 “或许是安抚与中国关系的一种方式”。与此同时，在他看来联合国安理会作为解决重大区域危机的手段 “不再有效”。他称，安理会常任理事国允许其被具有竞争性的地区形式机构所取代是一个“疯了”的决定。他提出，复兴后的安理会可能成为避免中美紧张关系升级的一种方式，但马克龙不确定中国是否会进行合作。

马克龙说，法国、英国和俄罗斯作为安理会三大常任理事国都赞成重新参与，“如果中国想要的话，与中国建立一个新的合作区”。他说，“而这是一个开放性问题。如果中国在未来6个月内，不想在这些架构中合作，中方则作出了自己的决定。” 在人权和价值观方面，马克龙提到，中国是一个系统性的对手。当被问及维吾尔人和香港侵权问题时，他说，“我们必须继续努力，如果我可以说，有绝对明确的谴责和建设性的压力试图与中国接触，明确它正在伤害自己。”

马克龙介绍称，他在最近与拜登和其副手卡玛拉·哈里斯的谈话中，被美方领导人用三分之一的时间讨论对民主的威胁所打动，无论是来自专制制度对手还是国内的威胁。马克龙希望他们对捍卫民主价值的坚定承诺能够转化为跨大西洋的合作，及对大型科技公司的监管。他说，“我相信，这些大的网络，显然让创新加速，透明化加速，这是好事。这是一种令人敬畏的创新，但同时也是一种情感的全球化。它是仇恨的全球化。它也是一种最坏的全球化。”

随着大科技公司的扩张，马克龙表示，“我们第一次创造了一个公共空间，一个没有规则的竞技场”。网上匿名加上“情感的病毒性 ”正在改变人们的行为方式，马克龙说，他将其描述为一种 “人类学新陈代谢”。在提到去年年底公布的欧盟控制大科技公司的立法草案时，这位法国总统赞同采取更严格的竞争规则，计划达成数字税收的国际协议，以及更严格的内容监管。

马克龙说，“我不是那种认为他们应该因为从创新中赚取租金而受到惩罚的人。不能接受的是，当出现为在位者创造租金的情况，从而产生超额利润，成为非法的。”他说，欧盟将推行自己的反垄断钳制措施，“但我们也需要将美国和欧洲的竞争议程结合起来”。

至于对大科技公司的征税问题，马克龙支持通过经合组织进行国际谈判，而经合组织在特朗普政府时期停滞不前。他说，美国对这一进程的支持正是对跨大西洋监管合作的 “考验”。马克龙还为他关于欧洲主张对其防务和安全拥有更多控制权的构想辩护，称这 “对美国有利，美国当下支持它”。

马克龙说，“我是欧洲主权、战略自主权的捍卫者，不是因为我反对北约组织，也不是因为我怀疑我们的美国朋友，而是因为我对世界现状有清醒的认识，因为我认为我们需要公平地分担责任，欧洲不能把自己的保护和对邻国的保护委托给美国，所以我们必须一起做。”

马克龙亦指，北约仍然需要重塑。他称，“没有人能够告诉我，今天的北约组织是一个在其初创基础上仍然有意义的结构。它的成立是为了对抗华约组织。现在已经没有华沙条约了。”

马克龙还为他自2017年以来试图重燃与莫斯科关系的努力辩护，尽管至今无果。他说，俄罗斯和西方都没有消化共产主义的终结。他说，“我们有时继续与一个不再存在的意识形态或组织作斗争，其地缘政治逻辑已不复存在，并继续使欧洲分裂。”他还说，“我们必须接受，这需要时间，而且还会继续出现幻觉。”