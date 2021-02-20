俄反对派领袖纳瓦尔尼上诉失败，刑期缩短6周

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）2月20日出庭，就被指违反缓刑保释条件被判监3年半提出上诉。他的上诉申请当天被莫斯科一家法院驳回，但法院同意就他2015年被软禁，扣减多6个星期刑期，连同早前已扣减的软禁时间，实际刑期是2年半。据悉，纳瓦尔尼的法律团队将试图挑战驳回他上诉的裁决。

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得知上诉结果被驳回后，纳瓦尔尼对这一裁决作出了讽刺性的回应。他在法庭的玻璃隔离室中说，“他们把刑期减少了1-1个半月。太好了！”同样就周六的裁决，纳瓦尔尼的支持者们通过社交媒体表达了愤怒。由纳瓦尔尼创办的反腐基金会的工作人员在推特上写道，“法院决定将阿列克谢关在监狱里，只说明了一件事。俄罗斯现在没有法律”。

现年44岁的纳瓦尔尼早前曾告诉法官，他没有违反之前法院认定的保释规定。他上个月从德国返回俄罗斯，因为此前他一直都在从，被指是俄安全部门人员的神经毒剂袭击后进行恢复和修养。纳瓦尔尼表示，去年他之所以一直未能到莫斯科监狱部门报到，因为当时他一直在德国疗养。他在庭上告诉法官说，“我不想大肆炫耀，但全世界都知道我在哪里。”纳瓦尔尼称，不后悔回到俄罗斯，他对上帝的信仰帮助他支撑着，“力量在于真理”。

纳瓦尔尼表示，“我们的国家是建立在不公正的基础上的。但数以千万计的人都想知道真相。而他们迟早会得到它。”对此，拉脱维亚外交部长埃德加斯·林克维奇斯（Edgars Rinkevics）在推特上回应指，法院的裁决与欧洲人权法院本周要求释放纳瓦尔尼的呼吁不一致，可能导致对莫斯科的更多制裁。当被问及法院判决后纳瓦尔尼的政治前途时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者称，“这绝对不关我们的事”。