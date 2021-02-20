北約秘書長：中國崛起是跨大西洋共同體的一個決定性問題

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2月19日在慕尼黑安全會議發表演講表示，歐洲、加拿大和美國必須維護俄羅斯和中國正在挑戰的基於規則的國際秩序。他提出，“中國的崛起是跨大西洋共同體的一個決定性問題。”

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斯托爾滕貝格在演講中表示，我期待着今年晚些時候在布魯塞爾舉行的北約首腦會議上接待美歐首腦，以制定一個新的跨大西洋議程。他說，“近年來，我們看到歐洲和北美之間的分歧。在大西洋兩岸，人們對我們聯盟的力量提出了嚴肅的質疑。以及對跨大西洋關係的競爭性願景。”他指出，“我們現在有一個歷史性的機會來建立一個更強大的聯盟。重新獲得信任，並加強我們的團結。 歐洲和北美在北約中攜手合作，戰略上團結一致。”

斯托爾滕貝格說，“因為我們正面臨著巨大的挑戰。中國的崛起，複雜的網絡攻擊，顛覆性技術，氣候變化，俄羅斯破壞穩定的行為，以及持續的恐怖主義威脅。 ”他強調，“沒有一個國家，也沒有一個大陸能夠單獨行動。恰恰相反，我們必須共同努力。我們必須不僅在言語上，而且在行動上展示我們對跨大西洋團結的承諾。這就是為什麼在‘北約2030倡議’的旗幟下，我們正在為我們聯盟的未來制定一項雄心勃勃的議程。”

斯托爾滕貝格談到，“歐洲和北美必須捍衛基於規則的國際秩序。而這種秩序正在受到獨裁勢力的挑戰。中國和俄羅斯正試圖重寫道路規則，以利於自己的利益。中國的崛起是跨大西洋共同體的一個決定性問題。”他說，“對我們的安全、繁榮和生活方式都有潛在的影響。這就是為什麼北約應該深化與澳大利亞和日本等親密夥伴的關係，並在世界各地建立新的關係。”他補充道，“只有通過協調一致的行動，我們才能鼓勵其他國家遵守規則。捍衛我們的規則，捍衛我們基於規則的秩序，首先要從捍衛我們國內的價值觀開始。 我們必須重新致力於我們的價值觀，加強我們的民主制度，保護我們的機構，因為歸根結底，這是我們的本質。”

演講後的提問環節中，有參會青年代表提問說，“秘書長，這一信息已經成為對我們民主國家的關鍵挑戰，包括俄羅斯和中國在內的某些國家行為者利用新冠疫情大流行的不確定性，積極破壞對北約和歐盟、政府機構和民主制度的信心。現在，北約成員國應該採取什麼行動來確保其民主制度的完整性？在北約層面又可以採取哪些行動？”

斯托爾滕貝格回答說，“我認為，利用虛假信息只是一個例子，說明我們的對手如何利用他們所掌握的各種工具：軍事手段、經濟手段、政治手段以及虛假信息。當然，我們需要對此作出反應，更加註重我們社會的復原力。強大的社會不太容易受到虛假信息的影響。這正是為什麼在北約2030年議程中，復原力是第一道防線，也是我們在籌備今年晚些時候即將舉行的北約所有領導人峰會時重點關注的問題。”

斯托爾滕貝格指，“但從根本上說，我認為應對虛假信息的最佳方式是確保你有它自由和獨立的新聞。記者提出不同的和困難的問題，能夠檢查他們的來源，並確保虛假信息永遠不會佔上風。只要我們有自由和獨立的新聞，真相就會佔上風。” 慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）隨後問道，“讓我問一個關於北約和歐洲聯盟之間關係的問題。我知道，延斯，你一直在非常非常積極地參與在這兩個組織之間建立更好的體制和業務聯繫。如果可以的話，請你用幾句話向我們描述一下，你是如何看待這個問題的，北約與歐盟的緊密合作是否也能為我們大家應對中國的挑戰提供這樣的框架？因為我不太確定大家是否會希望只有北約作為負責結束這種關係的組織，也許只有歐盟也不足以覆蓋整個領域。請你問答一下。”

對此，斯托爾滕貝格說，“在過去幾年裡，我們得以將北約和歐洲聯盟之間的合作提升到前所未有的水平，我對此表示歡迎。這是因為歐洲聯盟方面和北約方面的政治意願。我們在網絡、反恐、演習、海上安全等很多問題上都有合作。而且我認為，未來我們將需要更多的合作，北約和歐盟。你提到了中國崛起對安全的影響，你說的非常對，無論是北約還是歐盟都沒有所有的工具來應對中國崛起的後果，我們需要合作。復原力、技術，也是歐盟和北約明顯需要加強合作的領域。”

斯托爾滕貝格續指，“而且我也非常支持和歡迎歐盟在防務方面的努力，因為我確實相信，歐盟在防務方面的更多努力可以提供新的能力，可以努力減少歐洲防務工業的分裂，這對我們所有人都有好處，而且還可以增加防務開支。所以這是我非常支持和鼓勵、歡迎的事情。比如說歐洲增加國防開支，這是北約很多很多年來一直在呼籲的事情，現在實際上已經發生了。但是，歐盟不能取代北約。歐盟不能保護歐洲。這一部分是資源的問題，北約20%的國防開支是來自歐盟北約盟國。也有一部分是地理的問題，北部的挪威、冰島，或者南部的土耳其，或者西部的美國、加拿大、英國，這些國家對歐洲的防務、保護當然很重要。”

斯托爾滕貝格表示，“第三，就是政治問題，任何削弱跨大西洋紐帶的企圖不僅會削弱北約，還會分裂歐洲，所以我們必須讓歐洲和北美一起加入北約，這是最好的辦法。而且特別是在與恐怖主義、網絡有關的挑戰不斷上升的情況下，但最重要的是，隨着中國的崛起，全球力量平衡的變化。而我們是非常團結的。你要記住，超過90%的人生活在歐盟，他們生活在一個北約國家。所以，我們真的要共同努力，我們現在有一個獨特的機會來加強這種合作，一個新的跨大西洋章。我認為，今天這次會議發出的信息正是這樣的信息，即關於共同努力的積極信息，作為北約秘書長，我對此表示非常歡迎。”