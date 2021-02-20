北约秘书长：中国崛起是跨大西洋共同体的一个决定性问题

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）2月19日在慕尼黑安全会议发表演讲表示，欧洲、加拿大和美国必须维护俄罗斯和中国正在挑战的基于规则的国际秩序。他提出，“中国的崛起是跨大西洋共同体的一个决定性问题。”

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斯托尔滕贝格在演讲中表示，我期待着今年晚些时候在布鲁塞尔举行的北约首脑会议上接待美欧首脑，以制定一个新的跨大西洋议程。他说，“近年来，我们看到欧洲和北美之间的分歧。在大西洋两岸，人们对我们联盟的力量提出了严肃的质疑。以及对跨大西洋关系的竞争性愿景。”他指出，“我们现在有一个历史性的机会来建立一个更强大的联盟。重新获得信任，并加强我们的团结。 欧洲和北美在北约中携手合作，战略上团结一致。”

斯托尔滕贝格说，“因为我们正面临着巨大的挑战。中国的崛起，复杂的网络攻击，颠覆性技术，气候变化，俄罗斯破坏稳定的行为，以及持续的恐怖主义威胁。 ”他强调，“没有一个国家，也没有一个大陆能够单独行动。恰恰相反，我们必须共同努力。我们必须不仅在言语上，而且在行动上展示我们对跨大西洋团结的承诺。这就是为什么在‘北约2030倡议’的旗帜下，我们正在为我们联盟的未来制定一项雄心勃勃的议程。”

斯托尔滕贝格谈到，“欧洲和北美必须捍卫基于规则的国际秩序。而这种秩序正在受到独裁势力的挑战。中国和俄罗斯正试图重写道路规则，以利于自己的利益。中国的崛起是跨大西洋共同体的一个决定性问题。”他说，“对我们的安全、繁荣和生活方式都有潜在的影响。这就是为什么北约应该深化与澳大利亚和日本等亲密伙伴的关系，并在世界各地建立新的关系。”他补充道，“只有通过协调一致的行动，我们才能鼓励其他国家遵守规则。捍卫我们的规则，捍卫我们基于规则的秩序，首先要从捍卫我们国内的价值观开始。 我们必须重新致力于我们的价值观，加强我们的民主制度，保护我们的机构，因为归根结底，这是我们的本质。”

演讲后的提问环节中，有参会青年代表提问说，“秘书长，这一信息已经成为对我们民主国家的关键挑战，包括俄罗斯和中国在内的某些国家行为者利用新冠疫情大流行的不确定性，积极破坏对北约和欧盟、政府机构和民主制度的信心。现在，北约成员国应该采取什么行动来确保其民主制度的完整性？在北约层面又可以采取哪些行动？”

斯托尔滕贝格回答说，“我认为，利用虚假信息只是一个例子，说明我们的对手如何利用他们所掌握的各种工具：军事手段、经济手段、政治手段以及虚假信息。当然，我们需要对此作出反应，更加注重我们社会的复原力。强大的社会不太容易受到虚假信息的影响。这正是为什么在北约2030年议程中，复原力是第一道防线，也是我们在筹备今年晚些时候即将举行的北约所有领导人峰会时重点关注的问题。”

斯托尔滕贝格指，“但从根本上说，我认为应对虚假信息的最佳方式是确保你有它自由和独立的新闻。记者提出不同的和困难的问题，能够检查他们的来源，并确保虚假信息永远不会占上风。只要我们有自由和独立的新闻，真相就会占上风。” 慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）随后问道，“让我问一个关于北约和欧洲联盟之间关系的问题。我知道，延斯，你一直在非常非常积极地参与在这两个组织之间建立更好的体制和业务联系。如果可以的话，请你用几句话向我们描述一下，你是如何看待这个问题的，北约与欧盟的紧密合作是否也能为我们大家应对中国的挑战提供这样的框架？因为我不太确定大家是否会希望只有北约作为负责结束这种关系的组织，也许只有欧盟也不足以覆盖整个领域。请你问答一下。”

对此，斯托尔滕贝格说，“在过去几年里，我们得以将北约和欧洲联盟之间的合作提升到前所未有的水平，我对此表示欢迎。这是因为欧洲联盟方面和北约方面的政治意愿。我们在网络、反恐、演习、海上安全等很多问题上都有合作。而且我认为，未来我们将需要更多的合作，北约和欧盟。你提到了中国崛起对安全的影响，你说的非常对，无论是北约还是欧盟都没有所有的工具来应对中国崛起的后果，我们需要合作。复原力、技术，也是欧盟和北约明显需要加强合作的领域。”

斯托尔滕贝格续指，“而且我也非常支持和欢迎欧盟在防务方面的努力，因为我确实相信，欧盟在防务方面的更多努力可以提供新的能力，可以努力减少欧洲防务工业的分裂，这对我们所有人都有好处，而且还可以增加防务开支。所以这是我非常支持和鼓励、欢迎的事情。比如说欧洲增加国防开支，这是北约很多很多年来一直在呼吁的事情，现在实际上已经发生了。但是，欧盟不能取代北约。欧盟不能保护欧洲。这一部分是资源的问题，北约20%的国防开支是来自欧盟北约盟国。也有一部分是地理的问题，北部的挪威、冰岛，或者南部的土耳其，或者西部的美国、加拿大、英国，这些国家对欧洲的防务、保护当然很重要。”

斯托尔滕贝格表示，“第三，就是政治问题，任何削弱跨大西洋纽带的企图不仅会削弱北约，还会分裂欧洲，所以我们必须让欧洲和北美一起加入北约，这是最好的办法。而且特别是在与恐怖主义、网络有关的挑战不断上升的情况下，但最重要的是，随着中国的崛起，全球力量平衡的变化。而我们是非常团结的。你要记住，超过90%的人生活在欧盟，他们生活在一个北约国家。所以，我们真的要共同努力，我们现在有一个独特的机会来加强这种合作，一个新的跨大西洋章。我认为，今天这次会议发出的信息正是这样的信息，即关于共同努力的积极信息，作为北约秘书长，我对此表示非常欢迎。”