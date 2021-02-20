拜登：全身心相信民主将且必须获胜 将为共同价值观而战

美国总统拜登（Joe Biden）2月19日受邀参加慕尼黑安全会议并发表讲话。拜登强调，“ 我在向世界发出一个明确的信息。美国回来了。跨大西洋联盟回来了，我们不是在向后看，而是在一起向前看。”以下是拜登讲话全文。

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拜登说，“谢谢你，大使先生。 很高兴与安格拉·默克尔和埃马纽埃尔·马克龙在一起。 我们刚刚度过了部分时间，从华盛顿的角度来看是上午的时间。但我想向大家问好，并感谢你们在慕尼黑会议上主办这次特别会议。正如你指出的那样，几十年来，我一直参加慕尼黑安全会议，作为美国参议员，与两党的同事一起肯定跨大西洋伙伴关系的重要性；三次作为美国副总统，包括在奥巴马-拜登政府上任的头几个月发表第一个国际外交政策讲话。”

拜登说，“正如你所指出的，两年前，当我最后一次在慕尼黑发言时，我是一个普通公民；我是一个教授，而不是一个当选的官员。但我当时说，‘我们会回来的’。 而我是一个言出必行的人，美国已经回来了。今天我作为美国总统在我的政府成立之初发言，我向世界发出了一个明确的信息。美国回来了。跨大西洋联盟回来了。我们不是在向后看，而是在一起向前看。归根结底是这样的。跨大西洋联盟是一个坚实的基础，强大的基础。我们的集体安全和共同繁荣都建立在这个基础上。我认为，欧洲和美国之间的伙伴关系现在是、而且必须继续是我们希望在21世纪取得的所有成就的基石，正如我们在20世纪所做的那样。”

我们今天面临的挑战是不同的，我们正处于一个转折点。

拜登说，“我们今天面临的挑战是不同的。我们正处于一个转折点。当我以参议员甚至副总统的身份与你们交谈时，全球动态已经发生了变化。新的危机需要我们关注。我们不能只关注有可能分裂世界的国家间竞争，也不能只关注如果我们不合作就有可能使我们一起沉沦的全球挑战。我们必须两手抓，与我们的盟友和伙伴齐心协力。因此，请允许我消除任何残留的疑虑。美国将与我们的欧洲联盟伙伴和欧洲大陆各国首都，从罗马到里加密切合作，以应对我们面临的一系列共同挑战。”

拜登说，“我们继续支持建立一个完整、自由与和平的欧洲的目标。美国完全致力于我们的北约联盟，我欢迎欧洲在军事能力方面不断增加投资，使我们能够共同防御。你知道，对我，对美国，对我们来说，我们会遵守《北大西洋公约》第5条，我们会对第5条保持信心。这是一个保证。对一个国家的攻击就是对所有国家的攻击。 这是我们不可动摇的誓言。而唯一一次援引第五条是在美国在‘911事件’中受到攻击之后。你们，我们的盟友，和我们一起打击基地组织，美国承诺与我们的北约盟友和合作伙伴就阿富汗的前进道路进行密切磋商。”

支持结束这场即将20年的阿富汗战争

拜登说，“我国政府坚决支持正在进行的外交进程，支持结束这场即将结清20年的战争。我们仍然致力于确保阿富汗永远不会再为针对美国和我们的伙伴以及我们的利益的恐怖袭击提供基地。我们的欧洲伙伴也与我们站在一起打击‘伊斯兰国’。 就在本周，北约各国国防部长批准大幅扩大在伊拉克的培训和咨询任务，这对目前打击‘伊斯兰国’的斗争至关重要。我们不能允许伊斯兰国重新开张和重组，威胁中东、欧洲、美国和其他地方的人民。”

拜登说，“当美国正在对自己在世界各地的武力态势进行彻底审查时，我已经下令停止从德国撤出美军。我还将取消上届政府对能够驻扎在德国的美军数量所规定的上限。我知道，我知道过去几年我们的跨大西洋关系受到了紧张和考验，但美国决心，决心重新与欧洲接触，与你们协商，重新赢得我们值得信赖的领导地位。”他说，“今天早些时候，正如有人提到的那样，我参加了七国集团领导人的第一次会议，我在会上谈到迫切需要协调多边行动，以解决新冠疫情、全球经济危机和不断加速的气候危机以及其他许多问题。”

美国必须恢复美国的持久优势，以便能从一个强大的位置应对当今的挑战

拜登说，“实现这些目标将取决于一个核心战略主张，那就是：美国必须恢复美国的持久优势，以便我们能够从一个强大的位置应对当今的挑战。这意味着更好地重建我们的经济基础；恢复我们在国际机构中的地位；在国内提升我们的价值观念，并在世界各地大声疾呼捍卫这些价值观念；在外交方面发挥领导作用的同时，使我们的军事能力现代化；振兴美国的联盟和伙伴关系网络，使世界对所有人都更加安全。”他续指，“你知道，我希望我们的民主国家同胞们将与我们一起开展这项重要工作。我们的伙伴关系多年来经久不衰，不断发展，因为它们植根于我们共同的民主价值观的丰富性。它们不是交易性的。它们不是榨取性的，而是建立在我们共同的民主价值观的基础上。它们建立在对未来的愿景之上，在这个未来，每个人的声音都很重要，所有人的权利都得到保护，法治得到维护。”

拜登说，“这其中没有一方完全成功，我们没有一个人完全成功地实现了这一划分（愿景）。我们继续为之努力。 而在许多地方，包括欧洲和美国，民主进步正受到攻击。我已经知道，我认识你们中的许多人已经很久很久了，你们知道我坦率直言，所以让我对你们大家直言不讳。我们正处于一场关于我们世界的未来和方向的基本辩论之中。我们正处于这样一个转折点：有人认为，鉴于我们面临的所有挑战，从第四次工业革命到全球大流行病；专制是最好的前进道路，他们宣称。还有人认为，民主是必不可少的，对应对这些挑战至关重要。”

我相信 ，我全身心地相信民主将而且必须获胜

拜登说，“正如我所说，历史学家将把这一时刻作为一个转折点来研究和书写。我相信 ，我全身心地相信民主将而且必须获胜。我们必须证明，在这个变化了的世界上，民主政体仍然能够为我们的人民服务。在我看来，这是我们的振奋人心的使命。”他强调，“民主不是偶然发生的，我们必须捍卫它，为之奋斗。我们必须捍卫它、争取它、加强它、更新它。我们必须证明，我们的模式不是我们历史的遗迹；它是振兴我们未来承诺的唯一最佳途径。如果我们与我们的民主伙伴共同努力，充满力量和信心，我知道，我们将迎接每一个挑战，并超越每一个挑战者。”

必须共同为与中国的长期战略竞争做好准备

拜登说，“你知道，我们必须共同为与中国的长期战略竞争做好准备。美国、欧洲和亚洲如何共同努力，确保和平，捍卫我们共同的价值观，推动我们在太平洋地区的繁荣，将是我们所做的最有影响的努力之一。与中国的竞争将是激烈的。这是我所期待的，也是我所欢迎的，因为我相信欧洲和美国以及我们在印度洋-太平洋地区的盟友们在过去70年里努力建立的全球体系。”他表示，“我们可以拥有未来的竞赛。 但要做到这一点，我们必须清醒地认识到这将需要历史性的投资和伙伴关系。我们必须保护，我们必须保护创新空间、知识产权以及在开放、民主的社会中随着思想的自由交流而茁壮成长的创造天才。我们必须确保广泛和公平地分享增长的好处，而不仅仅是由少数人分享。”

拜登说，“我们必须回击中国政府破坏国际经济体系基础的经济滥用和胁迫行为。每个人，每个人，都必须遵守同样的规则。美国和欧洲的公司必须公开披露公司治理，对公司治理结构和遵守规则，以阻止腐败和垄断行为。中国公司也应该遵循同样的标准。我们必须塑造网络空间、人工智能、生物技术的技术进步和行为规范的规则，让它们用来提升人，而不是用来压制人。我们必须捍卫民主价值，使我们有可能实现这些目标，反击那些将垄断和镇压正常化的人。”

对俄罗斯来说，欺负和威胁个别国家比与一个团结的跨大西洋共同体要容易得多

拜登谈到，“你知道，这也是，这也是我们如何能够应对俄罗斯的威胁。克里姆林宫攻击我们的民主制度，将腐败武器化，试图破坏我们的治理体系。俄罗斯领导人希望人们认为我们的制度更腐败，或者和他们的制度一样腐败。但全世界都知道这不是真的，包括俄罗斯人，俄罗斯自己的公民。普京试图削弱欧洲、欧洲项目和我们的北约联盟。他想破坏跨大西洋的团结和我们的决心，因为对克里姆林宫来说，欺负和威胁个别国家比与一个强大的、紧密团结的跨大西洋共同体谈判要容易得多。”

拜登说，“这就是为什么 ，这就是为什么捍卫乌克兰的主权和领土完整仍然是欧洲和美国的重要关切。这就是为什么解决鲁莽，俄罗斯的鲁莽和黑客入侵计算机网络，在美国和整个欧洲和世界，已经成为保护我们集体安全的关键。与俄罗斯的挑战可能不同于与中国的挑战，但它们同样真实。”他说，“这并不是要把东方和西方对立起来。 这不是说我们想要一场冲突。我们希望未来所有国家都能自由决定自己的道路，而不需要暴力或胁迫的威胁。我们不能也决不能回到冷战时期的反思性对立和僵化的集团。在影响到我们所有人的问题上，竞争决不能把合作锁在门外。例如，如果我们要在各地打败新冠疫情，我们就必须合作。”

我们必须共同努力，加强和改革世界卫生组织

拜登表示，“我的第一份总统国家安全备忘录侧重于加强卫生和人道主义应对措施，以击败新冠疫情，并更好地预防和防备下一次大流行病。今天，我宣布，美国将向新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）认捐20亿美元，并承诺再追加20亿美元，以敦促其他国家也加紧努力。”他说，“然而，即使在我们为摆脱这一流行病的影响而努力的时候，埃博拉病毒在非洲的再次出现也严酷地提醒我们，我们必须同时努力最终为卫生安全提供资金；加强全球卫生系统；并建立早期预警系统，以预防、检测和应对未来的生物威胁，因为它们会不断出现。 我们必须共同努力，加强和改革世界卫生组织。我们需要一个以生物威胁为重点的联合国系统，能够迅速采取行动。”

拜登说，“同样，我们再也不能拖延或只做最低限度的工作来应对气候变化。这是一场全球性的生存危机，我们都将遭受损失。如果我们失败，我们都将遭受后果。我们必须迅速加快我们的承诺，积极遏制我们的排放，并使彼此对实现我们的目标和提高我们的雄心负责。”他说，“因此，作为总统，我立即重新加入了《巴黎协定》，从今天起，美国正式再次成为我们帮助制定的《巴黎协定》的缔约国。在世界地球日，我将主办一次领导人峰会，以帮助推动最大排放国采取更雄心勃勃的行动，包括美国国内的气候行动。”

欧洲和美国必须再次充满信心地发挥领导作用

拜登说，“我很感谢，我感谢欧洲在过去四年里在气候问题上的持续领导。我们需要共同投资于技术创新，这些创新将为我们的清洁能源未来提供动力，并使我们能够为全球市场制定清洁能源解决方案。核扩散的威胁也继续要求我们进行谨慎的外交和合作。我们需要透明度和沟通，以尽量减少战略误解或错误的风险。这就是为什么美国和俄罗斯不顾其他竞争，在我一来，我宣誓就职就将《新裁武条约》再延长四（五）年的原因。”他说，“这就是为什么我们说，我们准备与 ‘五常+1 ’就伊朗核计划重新进行谈判。我们还必须处理伊朗在整个中东地区破坏稳定的活动，我们将在谈判过程中与我们的欧洲和其他伙伴密切合作。”

拜登说，“我们还将共同努力，锁定裂变材料和放射性材料，以防止恐怖组织获得或使用它们。听着，欧洲和美国必须共同应对的挑战范围广泛而复杂。我渴望听到，我渴望听到，我渴望听到，我渴望听到接下来我的好朋友和杰出的领导人默克尔总理关于她对共同前进道路的想法。”他表示，“因此，请允许我最后说一句话。我们不能让自我怀疑阻碍我们与他人或更大的世界接触的能力。过去四年是艰难的。但是，欧洲和美国必须再次充满信心地发挥领导作用，相信我们的能力，致力于我们自己的复兴，相互信任，相信欧洲和美国有能力应对任何挑战，共同确保我们的未来。”

我们将为我们共同的价值观而战，我们将迎接这一新的历史时刻的挑战

拜登说，“我知道我们可以做到这一点。我们以前就做过。就在昨天，经过7个月，3亿英里的旅程，美国宇航局成功地将 ‘毅力’号探测器降落在火星上。它正在执行一项探索任务，由我们的欧洲伙伴贡献了一些元素，以寻找我们星球之外生命可能性的证据，以及宇宙的奥秘。在接下来的几年里，‘珀西 ’是（听不清）的呼唤，但 ‘毅力’号将从红色星球上测距和收集样本，并把它们堆积起来，以便另一项任务和漫游车，设想为美国宇航局和欧洲航天局之间的联合努力，将检索这个科学奇迹的宝库，并把它带回家给我们所有人。”

拜登说，“这就是我们可以一起做的事情。如果说我们无限制的运载我们到火星并返回的能力没有告诉我们任何其他东西，那么它们告诉我们，我们可以应对地球上可能面临的任何挑战。我们有我们需要的一切。我想让你们知道，美国会做，我们会尽我们的责任。我们将与你们站在一起。我们将为我们共同的价值观而战。我们将迎接这一新的历史时刻的挑战。”他强调，“美国回来了。所以，让我们聚在一起，向我们的曾孙子孙女展示，当他们读到我们的时候，民主、民主、民主的功能和工作，而且我们在一起，没有什么是我们做不到的。所以，让我们开始工作吧！非常感谢大家。谢谢你们，伙计们。”