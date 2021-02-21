河内会晤后，特朗普曾提议让金正恩搭空军一号回国

英国广播公司（BBC）针对美国前总统特朗普任期制作的三集纪录片《特朗普的世界舞台》的最后一集将于2月24日播出。该片就特朗普时期的美朝领导人互动过程提到，美朝2019年河内首脑会议以无协议提前告终后，特朗普曾向金正恩建议，与他来到越南时乘坐的火车相比，不如搭乘隶属于美国总统的“空军一号”专机回国，这则惊呆了在场的美方官员。

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2019年2月28日，时任美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在越南首都河内举行会谈。当天，美朝领导人的会晤比原计划提前结束。因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。特朗普就提前离会的决定向媒体表示，“有时候，你必须要走。”但该片揭露此前不为人知的细节是，在特朗普离开河内之前，他曾向金正恩提出了一个前所未有的提议。

时任美国国家安全委员会亚洲事务主任博明（Matt Pottinger）介绍说，“特朗普总统向金（正恩）提议搭乘‘空军一号’回国。总统知道金正恩乘坐多日的火车经中国进入河内，总统说：'如果你愿意，我可以在两个小时内送你回家'。金正日拒绝了”。特朗普邀请特朗普“搭便机”回家，是两人之间看似不太可能的互动中许多意想不到的事情之一。两人间的首次会面始于新加坡，美国前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）介绍称， “特朗普以为他有了一个新好友。”据悉，在这一次双方的首次会晤中，特朗普作出了另一个令美方团队震惊的举动，他当面同意了金正恩取消美韩联合军演的要求。

博尔顿说，“就像他过去多次抱怨的那样，金正恩抱怨韩国和美国军队在朝鲜半岛进行大型联合演习，演习已经持续了60多年。”他回忆指，“特朗普突然（对金正恩）说，‘我要取消军事演习。没必要，它们很费钱，而且会让你开心’。”博尔顿感叹称，“我简直不敢相信。”他说，“（国务卿）蓬佩奥、（白宫幕僚长）凯利、我与特朗普坐在一个房间里，他没有咨询我们。这完全是特朗普自己的想法。这是一个自己造成的错误，这是一个让步，而我们没有得到任何回报。”

同样在片中，曾担任过联合国主管政治事务副秘书长的费尔特曼（Jeff Feltman）描述了在2017年美朝危机最严重的时候，他如何向金正恩传达了特朗普愿意会面的密信。当时，费尔特曼被朝鲜邀请到平壤访问，但美国国务院向他建议，认为现时访朝不是一个好主意。但几周后，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）访问了白宫。费尔特曼介绍称，“（古特雷斯在与特朗普会面期间）他们比较了正在发生的事情，可能发生的事情，它有多危险，军事反应的可能性有多大，所有这些事情。而古特雷斯秘书长对特朗普总统说：'杰夫·费尔特曼有这个奇怪的邀请，让他去平壤领导与朝方的政策对话’。”

费尔特曼补充道，“而特朗普向古特雷斯靠了过去，并说：‘费尔特曼应该去平壤，他应该告诉朝鲜人，我愿意和金正恩坐下来（对话）’。”纪录片提到， 当费尔特曼前往平壤时，他向朝鲜方面强调了局势的严重性。费尔特曼介绍称，“我试图传达的主要信息是，针对他们关于威慑必要性的论点，他们认为的威慑可能反而会挑起他们认为正在（以）威慑（避免）的战争。” 费尔特曼还曾要求与朝鲜外长私下会面，以传递特朗普的秘密信息。

费尔特曼回忆说，“一段沉默之后，（朝鲜）外长说，‘我不相信你， 我为什么要相信你’。”费尔特曼则回答称，“听着，我不是要你相信我。我告诉你的是，联合国是受特朗普总统的委托来传递信息的，我就是这个信息的使者。”他向BBC表示，“我去平壤的时候曾深深地、深深地担心，因为我感觉到战争即将来临。我离开平壤的时候很害怕，我们真正冒的是一场意外战争（爆发的风险）”。

事后，金正恩没有直接回应特朗普的私下表态。但数月后，金正恩借道韩方表示，他已经准备好会见美国总统。随后，韩国国家安全顾问亲自赶赴白宫向特朗普传达了这一消息。时任美国国家安全顾问H. R.麦克马斯特（HR McMaster）描述了特朗普在得知金正恩的态度后，对首次美朝领导人会面说“好”的那一刻。H. R.麦克马斯特回忆说， “郑特使（郑义溶听后）几乎从椅子上摔了下来，因为他认为很难说服特朗普这件事。”

纪录片指，和当时白宫团队中的许多人一样，H. R.麦克马斯特对特朗普与金正恩会面持保留意见，但就像特朗普的许多外交政策一样，其将按照他的方式行事。麦克马斯特认为，“我觉得最好让金正恩多感受一些压力。但是，总统当然不会拒绝这个机会。”