美国遣返95岁前纳粹集中营警卫 ICE官员：永不会停止追捕那些迫害他人的人

美国司法部2月20日通过声明宣布，一名拥有德国国籍的田纳西州居民因1945年在纳粹集中营担任武装守卫时，参与了纳粹支持的迫害行为而被遣返回德国。该男子是第70名从美国被遣返的纳粹迫害者。

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现年95岁的弗里德里希·卡尔·贝格尔（Friedrich Karl Berger）自1959年起一直居住在美国。2020年2月，贝格尔被下令从美国驱逐出境，理由是他1945年在纳粹德国服役时，作为集中营囚犯的武装卫兵在诺因加默集中营系统（Neuengamme）中参与了纳粹的迫害行为。记录显示，贝格尔曾任警卫的诺因加默集中营系统中有4万多名囚犯死亡。那里当时的囚犯包括 “犹太人、波兰人、俄罗斯人、丹麦人、荷兰人、拉脱维亚人、法国人、意大利人和纳粹的政治反对派”。其中最大的囚犯群体是俄罗斯、荷兰和波兰平民。贝格尔去年曾接受了美国《华盛顿邮报》采访，在采访中他对自己被驱逐出境的可能性表示怀疑。他声称自己在集中营服役时仅有19岁，没有武装，只是在服从命令。“75年后，这太荒谬了。”贝格尔对《华盛顿邮报》表示。

但美国司法部公布的法庭文件显示，1945年3月底，随着英国和加拿大盟军的推进，在囚犯被强行疏散到诺因加默集中营期间，贝格尔帮助看守了这些囚犯在非人道的条件下进行了近两周的旅行，夺去了大约70名囚犯的生命。判决还援引了贝格尔的承认，即他从未要求从集中营警卫服务中调离，而且他继续从德国领取基于战时服务的退休金。据报道，贝格尔抵达德国后可能面临德国司法机关问讯。1979年，美国成立了司法部特别调查办公室，专门寻找纳粹分子。2月20日，美国司法部表示，该办公室已经完成了对109名前纳粹分子的调查。最近一起遣返发生在2018年8月，美国政府向德国遣返一名时年95岁的前纳粹集中营警卫。这名警卫1957年成为美国公民，但美国政府2003年剥夺了他的国籍。

美国代理司法部长威尔金森（Monty Wilkinson）表示，“伯杰的遣返表明司法部及其执法伙伴致力于确保美国不是那些参与纳粹危害人类罪和其他侵犯人权行为的人的安全避难所”。他说，“司法部收集了我们的人权和特别起诉科在这里和欧洲的档案中发现的证据，包括在纽伦堡对战败的纳粹政权最臭名昭著的前领导人进行历史性审判的记录。在今年我们纪念纽伦堡定罪75周年之际，这一案件表明，即使几十年的时间过去了，也不会阻止该部为纳粹罪行的受害者伸张正义。”

美国移民及海关执法局（ICE）代理局长约翰逊（ Tae Johnson）说，“我们致力于确保美国不会成为侵犯人权者和战犯的安全避难所”。他强调，“我们永远不会停止追捕那些迫害他人的人。此案体现了ICE和司法部坚定不移地致力于追求正义，并无情地追捕那些参与历史上最严重暴行之一的人，无论需要多长时间。”