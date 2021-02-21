美國遣返95歲前納粹集中營警衛 ICE官員：永不會停止追捕那些迫害他人的人

美國司法部2月20日通過聲明宣布，一名擁有德國國籍的田納西州居民因1945年在納粹集中營擔任武裝守衛時，參與了納粹支持的迫害行為而被遣返回德國。該男子是第70名從美國被遣返的納粹迫害者。

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現年95歲的弗里德里希·卡爾·貝格爾（Friedrich Karl Berger）自1959年起一直居住在美國。2020年2月，貝格爾被下令從美國驅逐出境，理由是他1945年在納粹德國服役時，作為集中營囚犯的武裝衛兵在諾因加默集中營系統（Neuengamme）中參與了納粹的迫害行為。記錄顯示，貝格爾曾任警衛的諾因加默集中營系統中有4萬多名囚犯死亡。那裡當時的囚犯包括 “猶太人、波蘭人、俄羅斯人、丹麥人、荷蘭人、拉脫維亞人、法國人、意大利人和納粹的政治反對派”。其中最大的囚犯群體是俄羅斯、荷蘭和波蘭平民。貝格爾去年曾接受了美國《華盛頓郵報》採訪，在採訪中他對自己被驅逐出境的可能性表示懷疑。他聲稱自己在集中營服役時僅有19歲，沒有武裝，只是在服從命令。“75年後，這太荒謬了。”貝格爾對《華盛頓郵報》表示。

但美國司法部公布的法庭文件顯示，1945年3月底，隨着英國和加拿大盟軍的推進，在囚犯被強行疏散到諾因加默集中營期間，貝格爾幫助看守了這些囚犯在非人道的條件下進行了近兩周的旅行，奪去了大約70名囚犯的生命。判決還援引了貝格爾的承認，即他從未要求從集中營警衛服務中調離，而且他繼續從德國領取基於戰時服務的退休金。據報道，貝格爾抵達德國後可能面臨德國司法機關問訊。1979年，美國成立了司法部特別調查辦公室，專門尋找納粹分子。2月20日，美國司法部表示，該辦公室已經完成了對109名前納粹分子的調查。最近一起遣返發生在2018年8月，美國政府向德國遣返一名時年95歲的前納粹集中營警衛。這名警衛1957年成為美國公民，但美國政府2003年剝奪了他的國籍。

美國代理司法部長威爾金森（Monty Wilkinson）表示，“貝格爾的遣返表明司法部及其執法夥伴致力於確保美國不是那些參與納粹危害人類罪和其他侵犯人權行為的人的安全避難所”。他說，“司法部收集了我們的人權和特別起訴科在這裡和歐洲的檔案中發現的證據，包括在紐倫堡對戰敗的納粹政權最臭名昭著的前領導人進行歷史性審判的記錄。在今年我們紀念紐倫堡定罪75周年之際，這一案件表明，即使幾十年的時間過去了，也不會阻止司法部為納粹罪行的受害者伸張正義。”

美國移民及海關執法局（ICE）代理局長約翰遜（ Tae Johnson）說，“我們致力於確保美國不會成為侵犯人權者和戰犯的安全避難所”。他強調，“我們永遠不會停止追捕那些迫害他人的人。此案體現了ICE和司法部堅定不移地致力於追求正義，並無情地追捕那些參與歷史上最嚴重暴行之一的人，無論需要多長時間。”