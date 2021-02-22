古特雷斯罕见厉批以防疫为借口打压异己 剑指谁

联合国官员今天严词批评一些国家以防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情为借口，来合理化扫荡异己和打压批评声浪的行为。联合国秘书长古特雷斯批评指“有些国家当局以疫情为借口，部署了严厉的安全回应和紧急措施，来镇压异己、将基本自由定罪、令独立报导噤声及限制非政府组织（NGO）的活动。”古特雷斯没有提及具体事例也没有点名任何国家。

广告 继续浏览后续

联合国秘书长痛批：有些国家以防疫为借口打压异己。据中央社今天报道称，古特雷斯并未点名哪些国家。

据该报道，联合国秘书长古特雷斯以预录影片方式，在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）年会发表开幕演说。他指责一些国家利用防疫限制措施，来削弱政治反对势力。据古特雷斯表示：“有些国家当局以疫情为借口，部署了严厉的安全回应和紧急措施，来镇压异己、将基本自由定罪、令独立报导噤声及限制非政府组织（NGO）的活动。”

古特雷斯还说，在一些国家，“疫情相关限制措施被用来颠覆选举过程、削弱反对势力声音及打压批评”。据古特雷斯批评说，同一时间，“捍卫人权人士、记者、律师、政治运动人士甚至医疗专业人员，因为批评政府对疫情采取的回应或缺乏行动，而遭到拘留、起诉、威吓和监视”。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）也在这场视讯会议上，谴责一些国家以疫情为借口“不合法限制公众自由…及使用不必要或过度武力”。巴舍莱透过录影告诉联合国人权理事会：“我认为我们全都了解到，使用武力不会让这场疫情结束，把批评者关入大牢也不会让这场疫情结束。…它对经济、自由、社会和人们的影响才刚开始。”（