拜登入主白宫月余 挑战称巨大

美国总统拜登上任已一个月，如今正处在争取经济救助计划规模超过2009年那场金融危机的节骨眼上。从气候变化到旅游禁令，他已经废除了前总统特朗普任内的多项政策，同时，美国新冠疫苗每日分发速度增长了55%。民主党和共和党人表示，即便又有数百万人接种疫苗且经济反弹，但未来数月白宫的整体策略推进将越来越困难，包括避免无法获胜的政治斗争、专注于能够吸引广大选民的政策以及基本忽略共和党的攻击。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，拜登执政“满月”，反转多项前任政策但未来挑战巨大。

对于那些拜登有明确授权可以通过行政令来采取行动的事情，他已经做了不少改变。前面的地雷包括在民主党存在分歧的问题上推进立法，比如大学债务减免、加税和限制能源行业等。其后还有棘手的政策路线之争，包括谁能获得公民资格、投票门槛应该多高、政府是否应为医疗付钱、谁可以携带枪枝等，这些政策之争在过去十年的美国政坛从未停止过。

此外，从贸易关税、对中政策到科技监管，还有很多错综复杂的问题正在白宫重新检视当中。

联邦政府加码的失业保险补助就要在3月到期，民主党人努力想在这一关键期限前通过刺激救助方案，不论有没有共和党的支持。这项方案仅需要简单多数就可以通过，因为它被纳入一个法案磋商程序的一部分，这么做需要民主党全体议员都支持白宫，没有任一人跑票。但这项法案包含一条上调联邦最低薪资至15美元的条款，这将使党内自由派非常失望，令人益发忧心法案能否顺利过关。

据该报道说，事实上裂痕已经暴露出来。当拜登2月16日在CNN表示他与党内主张豁免5万美金学贷的同仁看法不同时，就引来纽约众议员Alexandria Ocasio-Cortez和麻州参议员沃伦等人的批评。

2月18日公布的获得白宫支持的全面移民法案预计无法在参议院过关；包括民主党二号人物Dick Durbin在内的一些参议员建议应该聚焦于儿童移民问题。

北卡州共和党参议员Thom Tillis的战略顾问Paul Shumaker表示，特朗普下台后，共和党正面临重整。Shumaker指出，拜登在税收与支出方面好高骛远的做法，可能让共和党团结起来；反之，如果拜登在这些议题缺乏作为，可能会让他的民主党基本盘大失所望。

据路透社说，对拜登任总统的初期民意调查表明，这将是一个挑战。 2月中旬进行的路透/益普索调查显示，约56%的美国人赞成他担任总统的表现，但共和党人的支持率只有20%。