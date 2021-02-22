王毅的条件 崔天凯的红线 余茂春怎么说？

2月22日中国外长王毅和驻美大使崔天凯在同一场合分别向拜登政府喊话，王毅要求拜登逆转特朗普前朝政策，要求美方放弃关税、解除对中企制裁、放生中共科技公司。而崔天凯强调：台湾、涉港、涉疆、涉藏等问题，是“必须坚守的红线”。对此，前国务卿蓬佩奥的对华政策幕僚余茂春对自由亚洲等中英媒体作出如下一些表示：

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综合自由亚洲等媒体的报道，余茂春说：王毅说这个话没有任何底线，没有什么逻辑。中国现在面临的问题，不仅仅是美国跟中国过不去的问题，是中国跟全世界都过不去，所以中国现在在世界上没有几个朋友。它把这个事情推到美国头上，是贼喊捉贼，是没有根本道理的。

就崔天凯的红线不可踩之说，余茂春表示，这不是说底线不底线的问题，中国政府在香港、在新疆、在台湾问题上，它自己根本没有底线、它是无所顾忌。但为国际社会设立了很多红线，并声称“作为国际社会，我们不允许你说什么，否则你就是不尊重我们中共，你就在跨越我们的红线。这其实是欺凌，世界必须要觉醒，我们其实不能够认可中共这种红线的。

余茂春还认为：北京的“这种红线不是根据国际法，也不是根据国际公约来制定的，实际上中国在这些方面都签过字，但它从来不执行。”因此， “这不是干预中国的内政，不是干预中国的国家主权，因为不能打着主权的名义去屠杀他人，进行种族灭绝。自1940年以来，国际社会就制定了这样的规则。这就是我对中共红线的认识。国际社会应该有应有的红线，我们必须要求中共去遵守这些红线。”