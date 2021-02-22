王毅的條件 崔天凱的紅線 余茂春怎麼說？

2月22日中國外長王毅和駐美大使崔天凱在同一場合分別向拜登政府喊話，王毅要求拜登逆轉特朗普前朝政策，要求美方放棄關稅、解除對中企制裁、放生中共科技公司。而崔天凱強調：台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題，是“必須堅守的紅線”。對此，前國務卿蓬佩奧的對華政策幕僚余茂春對自由亞洲等中英媒體作出如下一些表示：

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綜合自由亞洲等媒體的報道，余茂春說：王毅說這個話沒有任何底線，沒有什麼邏輯。中國現在面臨的問題，不僅僅是美國跟中國過不去的問題，是中國跟全世界都過不去，所以中國現在在世界上沒有幾個朋友。它把這個事情推到美國頭上，是賊喊捉賊，是沒有根本道理的。

就崔天凱的紅線不可踩之說，余茂春表示，這不是說底線不底線的問題，中國政府在香港、在新疆、在台灣問題上，它自己根本沒有底線、它是無所顧忌。但為國際社會設立了很多紅線，並聲稱“作為國際社會，我們不允許你說什麼，否則你就是不尊重我們中共，你就在跨越我們的紅線。這其實是欺凌，世界必須要覺醒，我們其實不能夠認可中共這種紅線的。

余茂春還認為：北京的“這種紅線不是根據國際法，也不是根據國際公約來制定的，實際上中國在這些方面都簽過字，但它從來不執行。”因此， “這不是干預中國的內政，不是干預中國的國家主權，因為不能打着主權的名義去屠殺他人，進行種族滅絕。自1940年以來，國際社會就制定了這樣的規則。這就是我對中共紅線的認識。國際社會應該有應有的紅線，我們必須要求中共去遵守這些紅線。”