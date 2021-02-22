美国新冠死亡人数突破50万，专家说美国人明年仍要戴口罩

任何对新冠疫情的乐观估计都难以面对严峻的现实。在美国出现新冠病毒第一例死亡者一周年之际，全美新冠病毒死亡人数2月21日已超过50万人，感染病例总数超过2800万。专家认为，5月底之前恐再增加9万人染疫死亡。美国首席抗疫专家福奇(Anthony Fauci)表示，到2022年美国人仍要戴口罩。

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据美联社、《纽约时报》、NBC等媒体报道，美国去年2月在加州圣克拉拉（Santa Clara）发生首宗新冠病毒死亡案例一年后，全美新冠病毒死亡人数今年2月21日已超过50万人，接近加州首府萨克拉门托(Sacramento)或佐治亚州首府亚特兰大(Atlanta)的人口，相当于美国人在一战、二战及越南战争死亡人数的总和。

联邦疾病防控中心(CDC)主任瓦伦斯基(Rochelle Walensky)21日接受NBC访问说：“我们现在每天仍增添确诊近10万例，每天死亡人数介于1500人到3500人之间，这个数字是去年夏季的2.5倍多。

美国首席抗疫专家、国家过敏和传染病研究院(NIAID)院长福奇谈及50万人死亡数字时指出，那确实是一个恐怖的情况，美国人可能还得戴口罩一年。福奇接受有线电视新闻网(CNN)访问表示，让他向国人声明不用戴口罩的标准还没到达，如果绝大多数国民接种疫苗，且社区染疫率非常、非常低，那么才可以说没有必要戴口罩。

华盛顿大学健康统计及评估研究所（Institute of Health Statistics and Evaluation, University of Washington）报告指出，目前在美国已经发现多个变种病毒，包括传染力更强的英国变种病毒，报告预期，英国变种病毒感染新病例到4月底可能增加至80%。 CDC也指出，英国变种病毒在全美快速扩散，到3月可能成为美国的主要病毒。此外，目前至少有10个州发现南非变种病毒感染病例。

白宫发言人表示，随着美国新冠死亡人数突破50万，总统拜登将在22日晚举行烛光仪式和默哀，拜登并将在仪式前就逝去的生命发表讲话。