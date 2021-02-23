美众议院预算委员会批准1.9万亿拜登新冠援款议案 本周表决

美国众议院预算委员会周一批准了1.9万亿美元新冠援助议案，预计本周稍晚可付诸众议院全体表决通过。该议案是总统拜登的优先工作事项之一。预算委员会的投票结果为19票赞成、16票反对，报道说，投票结果显示党派立场明显。预算委员会的共和党人反对这一刺激规模。

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据路透社报道，美众议院预算委员会批准1.9万亿新冠援助议案。

美国的新冠疫情死亡人数已突破50万，还有数以百万计的人因疫情失业。这项全面立法旨在刺激美国经济，落实拜登有关拨出更多款项购买新冠疫苗和其他医疗设备的提议。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)稍晚表示，在参众两院的推动之下，有望在3月14日额外失业补贴计划到期前，由国会两院通过1.9万亿美元的新冠援助议案，并提交拜登总统签署成法。共和党人士批评这套方案的支出太高而反对，并称这套方案的做法偏向让美国经济活动继续关闭，而不是向前推进满足企业及经济需求、协助学校重新开放。

拜登及民主党人士希望迅速通过这项法案，以加快向美国民众发放新一轮直接补贴，以及延长联邦失业救济，协助地方政府。民主党正在利用立法协商(reconciliation)的程序策略来推进该法案，这将使他们能够在没有共和党支持的情况下让法案获得参议院通过。

预算委员会的共和党人则反对这一刺激规模。去年已有4万亿美元的COVID-19援助。“估计其中有1万亿美元实际上尚未动用，”共和党籍众议员Buddy Carter对委员会表示，“为什么我们还要从子孙后代身上再搜刮2万亿美元的资金？”