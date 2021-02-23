美眾議院預算委員會批准1.9萬億拜登新冠援款議案 本周表決

美國眾議院預算委員會周一批准了1.9萬億美元新冠援助議案，預計本周稍晚可付諸眾議院全體表決通過。該議案是總統拜登的優先工作事項之一。預算委員會的投票結果為19票贊成、16票反對，報道說，投票結果顯示黨派立場明顯。預算委員會的共和黨人反對這一刺激規模。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，美眾議院預算委員會批准1.9萬億新冠援助議案。

美國的新冠疫情死亡人數已突破50萬，還有數以百萬計的人因疫情失業。這項全面立法旨在刺激美國經濟，落實拜登有關撥出更多款項購買新冠疫苗和其他醫療設備的提議。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)稍晚表示，在參眾兩院的推動之下，有望在3月14日額外失業補貼計畫到期前，由國會兩院通過1.9萬億美元的新冠援助議案，並提交拜登總統簽署成法。共和黨人士批評這套方案的支出太高而反對，並稱這套方案的做法偏向讓美國經濟活動繼續關閉，而不是向前推進滿足企業及經濟需求、協助學校重新開放。

拜登及民主黨人士希望迅速通過這項法案，以加快向美國民眾發放新一輪直接補貼，以及延長聯邦失業救濟，協助地方政府。民主黨正在利用立法協商(reconciliation)的程序策略來推進該法案，這將使他們能夠在沒有共和黨支持的情況下讓法案獲得參議院通過。

預算委員會的共和黨人則反對這一刺激規模。去年已有4萬億美元的COVID-19援助。“估計其中有1萬億美元實際上尚未動用，”共和黨籍眾議員Buddy Carter對委員會表示，“為什麼我們還要從子孫後代身上再搜刮2萬億美元的資金？”