拜登与特鲁多会谈聚焦气候与中国 谈及促放北京狱中2加拿大人

美国总统拜登和加拿大总理特鲁多周二寻求将特朗普时代翻页，强调两国的深入联系，并承诺合作应对中国的影响和气候变化。特鲁多还感谢拜登重申美国的支持，要求中国释放两名加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凯(Michael Kovrig)。拜登指出，“人不是筹码，”拜登还许诺，“我们将共同努力，直到他们安全归来。”加拿大通常是美国总统就职后出访的第一站，但COVID-19大流行让两国领导人及其一些高级副手之间的面对面会晤变成了视频会议。

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据路透社消息，美国总统拜登和加拿大总理特鲁多举行首次会晤，承诺美加合作应对中国影响和气候变化。美国总统拜登和加拿大总理特鲁多周二寻求将特朗普时代翻页，强调两国的深入联系。据拜登指出，“加拿大是美国最紧密的盟友，”拜登在与特鲁多及高级助手的视频连线中表示，“所以我就任总统后第一个给你打电话，这也是我的首次双边会谈。”

在谈话约两小时后，这两位领导人露面称他们计划密切合作，应对新冠疫情和气候变化，争取到2050年实现净零排放。

路透社说，特鲁多还感谢拜登重申美国的支持，要求中国释放两名加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凯(Michael Kovrig)。“人不是筹码，”拜登说。“我们将共同努力，直到他们安全归来。”

拜登和特鲁多发表讲话后没有接受提问。

特鲁多对拜登政府表示欢迎，他特别提到华府重新关注气候变化问题，与前美国总统特朗普截然不同。据特鲁多说，“再次感谢你们为应对气候变化问题做出如此大的努力。在过去的几年中，人们非常怀念美国的领导作用。”

加拿大通常是美国总统就职后出访的第一站，但COVID-19大流行让两国领导人及其一些高级副手之间的面对面会晤变成了视频会议。

路透社稍早报道称，美国总统拜登和加拿大总理特鲁多周二将试图让之前因拜登叫停Keystone XL油气管道而产生的分歧翻篇，寻求在前总统特朗普的动荡岁月后重塑两国关系。

一名美国政府高级官员对记者表示，拜登将与特鲁多讨论气候变化和中国等一系列问题。这是拜登上个月上任以来首次与外国领导人举行双边会谈。这位美国政府高级官员说，此次会谈可能会签署一份概述两国政府在一系列广泛问题上合作的共享文件。

目前并不清楚这场会面能否就这些问题或其他议题达成新协议，其他令人关切的议题包括加拿大对美制疫苗的取得、以及美加两国就华为财务长孟晚舟拘押案与中国形成的共同僵局。

拜登亟欲应对诸多安全威胁，从气候变化到新冠疫情，还包括中国、伊朗、俄罗斯与朝鲜问题等。一名加拿大政府消息人士表示，特鲁多料将展现目前与美国就新冠疫情、气候变化与外交政策等议题的步调一致。