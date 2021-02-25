新冠疫情下美国西岸两大港口工人开工率不足，上百艘货轮停泊海上无法进港

美国西海岸最大港口南加州的洛杉矶港（Port of LA）和长滩港（Port of Long Beach），受新冠疫情影响，码头工人开工率不足，导致上百艘货轮被迫停泊在附近海面，无法进港卸货。

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南加州海事交易所（Marine Exchange of Southern California）向媒体发布的海运报告显示，大批货轮停泊海上，虽没有造成安全隐患，但持续拥堵会让美国更多商家供货出现问题。

海事交易所执行董事劳蒂特（Kip Louttit）表示，新冠病毒疫情是造成两大港口严重拥堵的根本原因。他说：上个月，洛杉矶和长滩两大港口有700名码头工人染疫、约1800人无法正常工作。工人确诊人数仍在增加。劳蒂特还提到，码头的卡车、火车、仓库等行业，都因要遵守防疫规定，效率变低。

作为全美最繁忙的两大港口，货船严重堵塞的情况并不常见。上一次类似情况发生于2015年初，两大港口因劳资纠纷，谈判陷入僵局，码头工人工会宣布港口停止卸货4天。当时有31艘货轮在港口外等待进港卸货，被认为是自2004年以来最严重的一次港口拥堵。

洛蒂特说，这次两大港口的拥堵情况比2015年更加严重。许多集装箱货轮，以往是到港后迅速卸货，但现在只能在海上漂。

洛杉矶加大安德森管理学院经济学者俞伟雄（William Yu）早前接受采访时表示，作为美国最繁忙、最重要的国际贸易门户，南加州两大港口当下面临的难关，会直接波及整个美国的货品供应链。

洛杉矶一家大型批发供应商员工透露，当前很多商品都处于缺货状态，商店只能一方面为客户尽量找类似的商品代替，另一方面催促厂家供货。但每次询问厂家时，厂家都表示很无奈，发来照片告知他们说货轮还在港口外海面漂泊。