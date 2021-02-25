欧盟今开视频峰会 新冠病毒是唯一聚焦

欧盟27国今明两天召开峰会，唯一聚焦也被称是不变主题是新冠病毒疫情。欧盟希望通过峰会更好协调抗疫，并为施打疫苗的各项政策包括宣传加力。

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不过，尽管是唯一聚焦，欧盟各国在峰会上是否能一致以及齐心协力，仍然是忧虑。

会议将涉及边境开放否棘手问题。欧盟受到英国变种病毒威胁，多个国家希望采取保守封闭防堵自救。包括德国，比利时，丹麦，芬兰，瑞典以及匈牙利已经推出封锁边境措施，但招致欧盟委员会批评，因为欧盟机构认为自行关闭边境线，有悖于欧洲联盟自由流通原则。

据本台报道称，今天的欧盟峰会将就此做出协调。

另一个争议话题是疫苗证件。这个议题率先由塞浦路斯和希腊提出。这两个国家希望拯救旅游事业。希腊政府赞成，所有接种了疫苗，并持有疫苗护照类证件的人，应该有权利在欧盟全境旅行。不过，欧盟27国对此立场并不一致。

既然有争议，协调有困难，今天的欧盟峰会还是担心如果不能获得一致的决定，各家仍然回到各行其是现状。

法国以及其他数国期待欧盟一致达成共识，确认所有疫苗都有助于抗击病毒，消除传染性风险，以及确定辉瑞，Moderna和阿斯利康制剂的疫苗免疫力持续时间。

对于疫苗证书，欧盟一致认为应当是欧盟全体的，而不是各说各话。