美国将解密沙特记者卡舒吉遇害报告

在华盛顿即将解密中央情报局有关沙特记者卡舒吉遇害案调查报告前夕，拜登周四首次以美国新总统的身份与沙特国王通了电话。拜登展示其外交政策不同于前任特朗普。

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美国新总统拜登（Joe Biden）周四与沙特国王萨勒曼（roi Salman ）通了电话。华盛顿即将解密美国中央情报局指沙特王储卷入记者卡舒吉在土耳其遭暗杀事件的调查报告。

本台RFI记者Éric de Salve周五（2021年2月26日）发自美国旧金山（San Francisco）报导说，据白宫消息，拜登在与沙特国王通话时重申美国注重人权，并承诺将致力于发展更稳固和更透明的双边关系。不过，拜登没有提到美国准备公开的中央情报局有关沙特王储与沙特记者卡舒吉于2018年在土耳其伊斯坦布尔遭杀害分尸灭迹事件关联的报告。

拜登与特朗普两样

报导说，特朗普主政时期，美国对利雅得侵犯人权视若无睹的时代现已结束。新总统拜登想要重新定位美国与沙特的关系。拜登拒绝与沙特王储直接对话，尽管他是沙特的实际领导人ˎ 特朗普时代的美国外交优先对话方。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Saudi military officers walk past F-15 fighter jets, GBU bombs and missiles displayed during a ceremony marking the 50th anniversary of the creation of the King Faisal Air Academy at King Salman airbase in Riyadh in 2017 © FAYEZ NURELDINE AFP 法新社 /File

拜登会制裁沙特？

拜登还终止了美国对沙特在也门军事行动的支持。白宫言下之意可能是要做出的决定，制裁卷入卡舒吉之死的沙特责任人。