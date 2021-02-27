拜登据报将推进特朗普任上针对中国技术公司的规定

《华尔街日报》2月26日援引知情人士的话报导指，拜登政府计划允许特朗普任上制定的一项旨在应对中国技术威胁的范围广泛的规定，将于下月生效。消息称，尽管美国商界反对这样做，但拜登政府官员担心，阻止或淡化该规定地实施会发出关于新政府对华态度的错误信息，并会助长在国内对其对华政策软弱的批评。

广告 继续浏览后续

报导称，这项最初在去年11月提出的规定使美国商务部能够禁止其认为对美国国家安全构成威胁，与技术相关的商业交易。这是特朗普政府对保障美国供应链安全的努力的一部分。但来自美国科技、电信、金融和其他行业的公司则表示，这一规定可能会扼杀创新和损害竞争力。这些公司原本预计，随着拜登政府正在对美国就中国技术的政策进行广泛的审议，这一规定可能会被推迟。

消息人士指，拜登政府官员担心，阻止或是淡化这个规定会在新政府如何处理中国的问题上发出错误的信息，还可能会引发国内就拜登政府相较对华政策更为软弱的批评和政治压力。美国会共和党议员及阵营一直质疑拜登政府是否会真正采取坚定措施，应对中国的各种威胁和挑战。 共和党联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）4日对拜登总统提名的商务部长人选雷蒙多（Gina Raimondo）的人事确认程序提出暂缓处理的要求，原因是雷蒙多拒绝承诺将中国的电信巨头华为保留在商务部的实体清单上。

雷蒙多随后通过书面声明回应指，拜登政府可能不会急于将华为从商务部的实体清单上摘除。她向提出质疑的共和党参议员们表示，“我理解，各方被列入实体名单和军事最终用户名单，一般是因为它们对美国国家安全或外交政策利益构成风险。”她称，“我目前没有理由相信这些名单上的实体不应该出现在那里。如果得到确认，我期待着对这些实体和其他值得关注的实体进行通报。”据悉，美国会参议院计划在下周一就雷蒙多的提名进行初步表决，以结束辩论，为确认提名铺路。

值得一提的是，针对拜登政府决定将延续特朗普时期这一政策的消息，一位消息人士亦向美国商界发出信号称，当局将不会积极执行该规定。报导指，虽然这可能会减轻对美国企业的影响，但一些企业代表仍表示，该规则仍将使企业，尤其是规模较小的企业面临巨大的新合规成本和不确定性。另一位知情人士称，拜登政府并没有表示会在执行该规则时有所保留。

据了解，在美国的商业巨头中，从亚马逊公司、花旗集团到沃尔玛公司等大公司的首席执行官组成的美国商业组织“商业圆桌会议” （Business Roundtable）在今年1月份向商务部提交的评论中表示，该规则“以其目前的形式对美国企业来说是不可行的，如果不进行重大修改，就不应该考虑最终公布。”国际商业机器公司亦称，该规则的写法 “大规模过于宽泛”，将损害经济，同时无法加强美国的国家安全。

美国商务部发言人26日则在一份声明中强调，将继续接受公众对该规定的评论，直到3月22日生效。“值得信赖的信息和通信技术和服务对我们的国家和经济安全至关重要，仍然是拜登-哈里斯政府的首要任务，”声明说。此前，拜登24日签署行政命令，对半导体在内的4项关键产品的全球供应链进行审查，以减轻对海外供应商尤其是中国供应商的依赖。