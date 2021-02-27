欧盟驻古巴大使致信拜登要求解除限制后被召回述职

自布鲁塞尔方面消息，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）已指示欧盟驻古巴大使阿尔伯托·纳瓦罗（Alberto Navarro）返回布鲁塞尔，对其日前签署的一封写给美国总统拜登，要求其采取行政行动解除美国对古巴限制措施的联署信的决定作出解释。

广告 继续浏览后续

据政治新闻网站Politico报导，作为欧盟驻古巴大使，纳瓦罗于本月早些时候签署了一封致拜登的公开信。这封公开信敦促美国总统“亲自采取行政行动”，取消对古巴的商业和旅行限制。信中还批评美国对古巴的限制措施是“不可接受的举措”，并敦促美国 “停止成为古巴的敌对邻居”，“停止干涉我们的内政”。公开信向拜登表示，“无条件解除美国的禁运/封锁将是关键的一步，也是一种道德行为、勇气。古巴人希望这样做，美国公民会支持，国际社会也会支持。会接受这种举措的胆量和智慧。鉴于在美国和古巴之间权力的不对称性，你有责任迈出第一步。”

值得一提的是，纳瓦罗签署这份公开信的决定，布鲁塞尔方面似乎并不知情。对此，16名欧洲议会议员在本周致信博雷利，要求他针对纳瓦罗这一鲁莽的举措将其解职。这些欧洲议会议员在这封发表于周三的信中写道，“我们，以下签名者，希望对欧盟驻古巴大使阿尔贝托·纳瓦罗先生不寻常的反复行为表示困惑和不赞同”。签名者向博雷利写道，“我们认为现任大使配不上他所担任和被赋予的崇高职责，我们强烈要求你立即着手更换他。”据悉，签名者包括欧洲议会负责与拉丁美洲关系的副主席迪塔·查兰佐瓦（Dita Charanzová）、欧洲人民党党团副主席埃斯特班·冈萨雷斯·庞斯（Esteban González Pons）和欧洲人民党党团秘书长安东尼奥·洛佩斯·伊斯图里兹·怀特（Antonio López-Istúriz White）。

欧盟发言人最新在回复记者质询时表示，“我们已经收到了（欧洲议会）的信件，并要求大使来布鲁塞尔（向博雷利）提供解释。与此同时，我们已经要求他提供一份说明，详细说明此事。”报导指，虽然该发言人没有就博雷利是否会解雇纳瓦罗发表评论，但他被传唤到布鲁塞尔可以看作是一种强烈的谴责。虽然博雷利本人在本月稍早时与俄罗斯外长拉夫罗夫举行的新闻发布会上公开批评了美国对古巴的限制措施，但一位欧盟高级外交官主动签署了一封向美国总统提出要求的信，这一事实引起了人们的注意。

欧洲议会议员们指出，纳瓦罗此举是对 “一个第三国的政府，一个欧盟的朋友和盟友，而他并没有得到欧盟的认可”。据悉，这份写给拜登的公开信的其他签名者大多是古巴公民，包括艺术家、教授、记者和大学生。博雷利本人此前也应在与拉夫罗夫于莫斯科会面的决策表现不佳而遭到了广泛批评。