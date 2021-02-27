纪念涅姆佐夫遇刺六周年 布林肯：重申对人权和基本自由的坚定承诺

俄罗斯反对派前领导人、前第一副总理鲍里斯·涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年2月27日晚在首都莫斯科市中心外出行走时遭枪杀身亡。对于这一至今幕后黑手仍有争议的政治暗杀事件，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周六通过声明对涅姆佐夫的死加以纪念。他称，“在我们纪念涅姆佐夫的时候，我们重申我们对人权和基本自由的坚定承诺。”

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2015年2月27日深夜23时15分左右，涅姆佐夫与一名女性同伴走在克林姆林宫、圣瓦西里大教堂附近的卡梅尼桥上时，一辆小轿车驶过，枪手从车里开枪射击，涅姆佐夫背部中多枪。涅姆佐夫生前以相对自由的政治立场，及针对总统普京政权的反腐主张而闻名于俄国政坛。2014年爆发的在乌克兰事件中，涅姆佐夫还反对普京出兵乌克兰。

在涅姆佐夫遇刺六周年之际，布林肯通过声明表示，“我们缅怀俄罗斯反对派领导人鲍里斯·涅姆佐夫，他六年前在克里姆林宫墙外被枪杀。作为一名公务员，涅姆佐夫把自己的一生都献给了建设一个自由和民主的俄罗斯。在我们缅怀涅姆佐夫时，我们重申我们对人权和基本自由的坚定承诺。”

布林肯说，“我们仍然对俄罗斯政府越来越不容忍一切形式的独立言论深感不安。那些为捍卫俄罗斯的自由和民主而发声的人继续成为攻击和暗杀的目标。 俄罗斯人民应该得到更好的待遇。”