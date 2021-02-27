美副防長：上任數周主要跟進國防部對華預算評估

美國第一位女性國防部副部長凱思林·希克斯（Kathleen Hicks）2月26日開通官方推特賬戶，並指她自2月9日上任後的數周內，主要依照美國總統拜登（Joe Biden）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）制定的政策優先事項，評估五角大樓的相應預算跟進問題。她稱，其首要任務是應對中國軍事現代化。

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希克斯在開通官方推特後的首批推文中寫道，“在我（就任）後的數周內，我一直在評估國防部的預算與總統和國防部長的優先事項的對齊問題。首要問題：促進威懾所需能力，必要時，面對中國軍事現代化競爭和取勝。”

此前，拜登10日在訪問五角大樓時說，美國國防部成立了一個新的中國工作組，以應對中國帶來的日益嚴峻的挑戰。他指出，這個工作組將迅速開展工作，動用美國國防部各機構的文職和軍職專家，在未來幾個月內向奧斯汀部長提出涉及關鍵優先事項和決策要點的建議，以便“在與中國有關的事務上規畫出一條堅實的前進道路”。拜登稱，如何應對中國需要整個政府的努力、國會兩黨的合作以及強大的聯盟和夥伴關係，這樣才能確保美國人民在未來的競爭中獲勝。

現年50歲的希克斯長期就職於美國國防部。在奧巴馬政府期間，她於2009年被任命為負責戰略、計畫和部隊的國防部副次長。2012年，希克斯後被任命為負責政策的國防部首席副次長。在這個職位上，她是2010年制定美國《四年國防審查》報告的聯絡人，並參與監督了2012年美國“國防戰略指南”的制定。希克斯本科畢業於蒙特霍利約克學院，並分別於馬里蘭大學帕克分校和麻省理工學院取得了研究國家安全的公共管理碩士學位和政治學博士學位。