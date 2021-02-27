美副防长：上任数周主要跟进国防部对华预算评估

美国第一位女性国防部副部长凯思林·希克斯（Kathleen Hicks）2月26日开通官方推特账户，并指她自2月9日上任后的数周内，主要依照美国总统拜登（Joe Biden）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）制定的政策优先事项，评估五角大楼的相应预算跟进问题。她称，其首要任务是应对中国军事现代化。

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希克斯在开通官方推特后的首批推文中写道，“在我（就任）后的数周内，我一直在评估国防部的预算与总统和国防部长的优先事项的对齐问题。首要问题：促进威慑所需能力，必要时，面对中国军事现代化竞争和取胜。”

此前，拜登10日在访问五角大楼时说，美国国防部成立了一个新的中国工作组，以应对中国带来的日益严峻的挑战。他指出，这个工作组将迅速开展工作，动用美国国防部各机构的文职和军职专家，在未来几个月内向奥斯汀部长提出涉及关键优先事项和决策要点的建议，以便“在与中国有关的事务上规划出一条坚实的前进道路”。拜登称，如何应对中国需要整个政府的努力、国会两党的合作以及强大的联盟和伙伴关系，这样才能确保美国人民在未来的竞争中获胜。

现年50岁的希克斯长期就职于美国国防部。在奥巴马政府期间，她于2009年被任命为负责战略、计划和部队的国防部副次长。2012年，希克斯后被任命为负责政策的国防部首席副次长。在这个职位上，她是2010年制定美国《四年国防审查》报告的联络人，并参与监督了2012年美国“国防战略指南”的制定。希克斯本科毕业于蒙特霍利约克学院，并分别于马里兰大学帕克分校和麻省理工学院取得了研究国家安全的公共管理硕士学位和政治学博士学位。