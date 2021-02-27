英军情六处前主管：英国面临最大威胁来自中俄

英国情报机构军情六处前主管约翰·索尔斯爵士（Sir John Sawers）2月26日在接受伦敦广播公司（LBC）采访时表示，虽然他对“国内右翼组织和来自伊斯兰恐怖主义的重大挑战存有真正的担忧，但俄罗斯和中国试图通过网络攻击和为政治分裂埋单来破坏西方，从而构成最大的威胁。”他称，“中国已经朝着在国内压迫性更强的一个方向发展”，并指这是“一个难对付和强大的政权”。

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报导提及，英国军情五处现任主管肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）此前表示，“有一种有毒的混合威胁来自伊斯兰极端主义、北爱尔兰和极右势力”，索尔斯则指出，“我不认为它们中的任何一个都是我们面临的最大威胁，我认为我们面临的最大威胁是来自中国和俄罗斯等国家行为者。” 索尔斯曾于2009年至2014年在前首相布朗和卡梅伦领导的政府中，担任了英国军情六处主管一职。

采访中，索尔斯向LBC主持人尼克•法拉利(Nick Ferrari)表示，“但在你提到的这三个方面中，我认为我们仍然面临着来自伊斯兰恐怖主义的重大挑战，它并没有消失，正如我们去年在法国和几年前在（我们）这里看到的那样。” 索尔斯补充说，“ 而这种右翼暴力的兴起，一两年前我们在新西兰看到的，我们在美国也广泛地看到了。我认为这是一个真正的担忧，右翼组织觉得他们可以通过组织像上个月华盛顿的叛乱这样的活动来推进他们的议程。”

当被问及他对中俄的担忧是什么时，索尔斯回答说，“我认为中国现在的经济规模与美国相当，但它已经决定反对在中国内部建立一个开放和存在政治辩论的制度。”他说，“它更注重自己的控制，在国外强势推进自己的利益。”索尔斯指，“对于俄罗斯，其严重依赖石油和天然气收入等，但它是一个不会在经济上成为世界大国的国家。”他续称，“（俄罗斯）仍然拥有主要的军事力量，正如我们在乌克兰看到的那样，它有能力扰乱西方。这两个国家都认为，通过网络攻击破坏西方，并为西方的政治分裂埋单，这将促进他们的利益。”

索尔斯称，“我认为这是我们最大的挑战，保持我们在国内的政治团结，保持我们的同盟关系。”当被问及中国给英国带来的危险时，索尔斯说，“我认为在过去的十年里，我们已经看到中国向着一个方向发展，在国内它的压迫性更强，我们已经在香港看到了这一点，我们已经看到了对维吾尔人的镇压，在南中国海建立军事力量的征税等。”

索尔斯称，“我想我们在新冠病毒的过程中已经看到了，他们一开始就非常不善于与世界卫生组织合作，他们试图操纵个人（医疗）防护设备的控制等。”他说，“这是一个难对付的政权，一个强大的政权。” 索尔斯称，“我们不能像遏制苏联那样遏制它，我们必须在各个领域与其竞争和挑战，我们必须作为一个统一的西方来这样做，最近特朗普总统在白宫，这比较困。我想现在我们有了拜登政府，应该会更为容易。”

索尔斯称，“这是因为拜登总统和他的团队认为，美国最大的优势之一是与英国等国家的联盟网络，在我们的五眼情报伙伴关系中，与欧洲、与日本和韩国以及与印度的联盟。作为一个西方联盟，一个国际联盟，我们可以采取共同的方式来对待中国，与中国竞争，比依靠我们自己的方式更有效。”

索尔斯谈到，“特朗普总统点明中国问题是对的，他是第一个真正挑战中国的美国总统。但他是以一种有特色的横冲直撞的方式进行的，他并没有建立在美国的巨大优势上，也就是美国组建国际联盟的能力。” 索尔斯说，他认为英国政府在与中国的关系采取的态度是“稳健的”。他也认为英国外交大臣拉布（Dominic Raab）决定允许香港人来英定居是“非常积极的一步”。

索尔斯说，“我认为我们对中国收购我们的科技公司、派他们的学生到英国大学调查高度敏感的国防课题保持警惕是正确的，所以我们需要对这些事情采取更强硬的态度。但我们现在有点孤掌难鸣，我们必须与欧盟和美国，以及亚洲伙伴密切合作，因为我们无法单独与中国抗衡，我们必须成为国际集团的一部分。”