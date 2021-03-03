俄罗斯人权家Ponomarev解散其组织

俄罗斯著名捍卫人权活动家列夫·波诺马列夫（Lev Ponomarev）决定解散他的非政府组织。

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在俄罗斯，鉴于当局的敌意，加上议会近期强化了«外国代理人法»，捍卫人权非政府组织越来越难以开展工作。以著名人权活动家列夫·波诺马列夫（Lev Ponomarev）为首的捍卫人权非政府组织 « pour les droits de l’Homme »，面对行政和司法限制，不堪当局压力已于周二决定解散。

据本台RFI记者Daniel周三（2021年3月3日）发自莫斯科报导，俄罗斯«外国代理人法»适用范围已于去年十二月扩大至个人。从今往后，所有被定性为外国利益从事政治活动的俄罗斯公民，必须向当局通报其所发表的作品，并在逐一注明。

在此条件下，捍卫人权协会认为无法继续存在。协会领导人列夫·波诺马列夫在Dojd发布的视频中就是这么说的：在与所有成员商议后，大家决定结束这一组织。我们存在了二十多年，是俄罗斯境内历史最悠久ˎ 最重要的协议之一。但必须明白，捍卫人权运动正在俄罗斯遭灭绝。这种破坏是经逐步的和蓄意的方式所完成的。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Leader du mouvement "Pour les droits de l'homme" Lev Ponomarev © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP 法新社

在2020年12月，列夫·波诺马列夫名列最早被贴上“外国代理人”标签的五人之一。如果违反这一于2012年出台的法律，他将面临重罚。如果发生累犯，则将可能面临被判五年监禁的刑期。这一协会将自行解散，但其成员继续工作，未来他们将是以个人名义。