缅甸军警真枪实弹镇压示威 今酿13人遭枪杀

缅甸政变军政权今天加大镇压示威群众，不同地方的军警镇压均使用真枪实弹，至少有13人被枪杀身亡。受伤者情况不明。缅甸当地消息透露，军警仅在仰光地区今天又逮捕了300多人。联合国方面似乎仅有开会协议。

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据缅甸当地消息，缅甸安全部队今天下午稍晚在仰光地区向示威民众开枪，至少有3人死亡。缅甸中部蒙育瓦示威人群遭军警实弹镇压，报告有5人死亡，其中一人是女性。在帕甘与明宁岩，都有死亡报告，有消息称，至少有30多人被打伤。

缅甸当地消息透露，军警仅在仰光地区今天又逮捕了300多人。

当地媒体引述目击者报告，军警镇压使用真枪实弹。

据法新社今天报道称，自缅甸军方发动政变以来，民众示威不断，安全部队动用暴力加强镇压抗议活动；外交消息人士今天透露，英国已要求联合国安全理事会5日就缅甸情势召开新会议。据消息人士说，根据伦敦当局提议，这场闭门会议将于后天格林威治时间15时登场。缅甸军方2月1日政变夺权，推翻文人政府领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）的隔天，安理会也曾召开会议讨论缅甸局势。

安理会随后对缅甸政变「深表关切」，并在一项声明草案中，敦促缅甸军方「释放所有被拘留者」，包括昂山素季。

缅甸警方2月28日在全国各地血腥镇压示威群众，据联合国人权办公室说法，至少造成18人丧命，是缅甸爆发反政变示威数周以来，最多抗议者死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情况非常惨烈，宛如「战场一般」。法新社独立证实有11人死亡。

缅甸安全部队3月2日再度向示威者发射实弹和催泪瓦斯，至少3人受重伤命危；缅甸军政府致命镇压抗议活动，引发区域各国谴责。