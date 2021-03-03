自由之家2021全球报告自由度台湾加分进前 中港续跌

“自由之家”（Freedom House）公布“2021年全球自由报告”（Freedom in the World 2021），针对全球210个国家和地区的人民获得政治权利和公民自由的状况进行评比。报告有两项指标，“政治权利”（Political Rights）与“公民自由”（Civil Liberities）。中国在今年报告的分数有所下滑，是表现最差的10多个国家之一。香港的评分也呈现下滑，被列为“部分自由”。台湾自由度以94分排亚洲第2。

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据中央社今天报道称，自由之家2021全球报告，台湾自由度94分排亚洲第2，中国在今年报告的分数有所下滑，是表现最差的10多个国家之一。

根据人权组织“自由之家”今天公布2021年全球自由度调查报告，台湾以94分继续名列自由国家，总分较去年增加1分，在亚洲仅次于日本的96分。

“自由之家”（Freedom House）公布“2021年全球自由报告”（Freedom in the World 2021），针对全球210个国家和地区的人民获得政治权利和公民自由的状况进行评比。报告有两项指标，台湾在“政治权利”（Political Rights）获得38分（满分40分），“公民自由”（Civil Liberities）拿下56分（满分60分），台湾以总分94分继续名列自由国家，在亚洲仅次于日本的96分，排名第2。

据自由之家的报告写道，从2000年以来，台湾充满活力并有竞争性的民主制度，让敌对政党之间能进行3次和平的政权转移，且对于公民自由的保护在整体上是强而有力的。据报告还提到，台湾于2020年克服一连串的挑战，在不滥用手段的情况下，以惊人效率遏制新冠肺炎疫情，同时台湾也持续不畏惧中国日渐强势政权的威胁。

据该报道，中国在今年报告的分数有所下滑，“政治权利”拿到负2分，“公民自由”仅有11分，总计9分，再度列为“不自由”国家，比去年的10分还低，是表现最差的10多个国家之一。香港的评分也呈现下滑，“政治权利”获得15分，“公民自由”拿下37分，总计52分，较去年55分减少3分，被列为“部分自由”。

自由之家指出，新冠肺炎疫情大流行、经济不确定性及世界各地爆发的冲突，导致2020年全球自由度下滑。今年的报告中，被列为“不自由”的国家数量是15 年来最高，达到50多个。

据中央社说，自由之家报告共下调73个国家的分数，不只有中国、白俄罗斯和委内瑞拉等专制国家，也包括美国和印度等“陷入困境的民主国家”。