彭斯刊文批評民主黨投票改革法案，呼籲選舉誠信為美國當務之急

美國前副總統彭斯3月3日發表署名文章打破卸任以來的沉默，與不少共和黨籍議員一道，反對由民主黨人提出的在國會眾議院剛剛通過的投票改革法案。他警告該法案將“增加選舉舞弊的機會”。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報道，彭斯3日以特稿形式，在保守派傳統基金會(Heritage Foundation)旗下的《每日信號》(Daily Signal)上發表評論，此時，國會民主黨人正全力推動選舉改革法案，將2020年大選期間，許多最具爭議的問題，包括選民登記和投票程序成為聯邦法律，要求各州立法賦予郵寄選票與電子投票合法化，司法部有更多的權力來運行投票權法。這項法案遭到共和黨人的批評。

彭斯在文章開頭寫到，“在選舉出現重大選舉違規現象，並有眾多官員擱置州選舉法之後，我與成千上萬的美國人一樣擔心2020年選舉的完整性。” 他稱，“因此，當我在國會選舉委員會聯合會議上擔任主席時，我保證要確保所有根據《選舉計數法》提出的反對意見都能在國會和美國人民面前得到充分的聽證。”

彭斯表示，“1月6日發生的悲劇性事件（最嚴重的是美國國會大廈的人員傷亡和暴力事件），也使美國人民喪失了在國會進行有關美國選舉完整性的實質性討論。”他稱，“許多最令人不安的投票違規行為發生在各州，這些州擱置了州立法機構制定的法律，以支持州長，州務卿和法院下令進行的廣泛變更。”

彭斯指，“儘管許多州的立法者已開始進行選舉改革以恢復公眾對州選舉的信心，但不幸的是，國會民主黨人已選擇將這些有效關切和改革拋在一邊，並進行公然無視美國憲法的大膽嘗試，將選舉國有化 。”

彭斯在他的文章中提出：該法案是違憲的奪權行為，將增加選舉舞弊的機會，踐踏憲法第一修正案，進一步削弱民眾對選舉的信心，稀釋合法合格選民的選票。他又指民主黨將真正的選舉改革拋在一旁，漠視憲法將選舉國家化。

彭斯還呼籲：“一年來，我們的國家經歷了全球流行病、經濟困難和有爭議的選舉，現在不是進一步煽動激情和分裂的時候，現在是我們國家領導人幫助美國癒合創傷的時候了。”

拜登的白宮則全力支持該法案，指責特朗普為推翻選舉結果而無所不用其極。彭斯自1月20日卸任後，除了偶有一些推文外，這篇特稿也是他首次作出的對2020大選公開評論。