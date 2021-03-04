彭斯刊文批评民主党投票改革法案，呼吁选举诚信为美国当务之急

美国前副总统彭斯3月3日发表署名文章打破卸任以来的沉默，与不少共和党籍议员一道，反对由民主党人提出的在国会众议院刚刚通过的投票改革法案。他警告该法案将“增加选举舞弊的机会”。

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据美国有线电视新闻网（CNN）报道，彭斯3日以特稿形式，在保守派传统基金会(Heritage Foundation)旗下的《每日信号》(Daily Signal)上发表评论，此时，国会民主党人正全力推动选举改革法案，将2020年大选期间，许多最具争议的问题，包括选民登记和投票程序成为联邦法律，要求各州立法赋予邮寄选票与电子投票合法化，司法部有更多的权力来运行投票权法。这项法案遭到共和党人的批评。

彭斯在文章开头写到，“在选举出现重大选举违规现象，并有众多官员搁置州选举法之后，我与成千上万的美国人一样担心2020年选举的完整性。” 他称，“因此，当我在国会选举委员会联合会议上担任主席时，我保证要确保所有根据《选举计数法》提出的反对意见都能在国会和美国人民面前得到充分的听证。”

彭斯表示，“1月6日发生的悲剧性事件（最严重的是美国国会大厦的人员伤亡和暴力事件），也使美国人民丧失了在国会进行有关美国选举完整性的实质性讨论。”他称，“许多最令人不安的投票违规行为发生在各州，这些州搁置了州立法机构制定的法律，以支持州长，州务卿和法院下令进行的广泛变更。”

彭斯指，“尽管许多州的立法者已开始进行选举改革以恢复公众对州选举的信心，但不幸的是，国会民主党人已选择将这些有效关切和改革抛在一边，并进行公然无视美国宪法的大胆尝试，将选举国有化 。”

彭斯在他的文章中提出：该法案是违宪的夺权行为，将增加选举舞弊的机会，践踏宪法第一修正案，进一步削弱民众对选举的信心，稀释合法合格选民的选票。他又指民主党将真正的选举改革抛在一旁，漠视宪法将选举国家化。

彭斯还呼吁：“一年来，我们的国家经历了全球流行病、经济困难和有争议的选举，现在不是进一步煽动激情和分裂的时候，现在是我们国家领导人帮助美国愈合创伤的时候了。”

拜登的白宫则全力支持该法案，指责特朗普为推翻选举结果而无所不用其极。彭斯自1月20日卸任后，除了偶有一些推文外，这篇特稿也是他首次作出的对2020大选公开评论。