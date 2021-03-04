滥权谋私：纽约时报继续和赵小兰过不去

在数次曝光赵小兰的政治发家史和其家庭关系在中美两边的影响力后，纽约时报日前再次刊发该报名牌记者的署名文章：“美交通部监察长称赵小兰滥用职权，与中国交往密切”。

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赵小兰是美国参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)的妻子，在国会骚乱发生的第二天1月7日，赵小兰宣布辞去特朗普政府交通部长一职。纽约时报文章说：去年12月，美国交通部监察长要求司法部考虑，对其所谓赵小兰在特朗普政府担任交通部长期间滥用职权，帮助推广家族航运业务一事展开刑事调查，该业务由她的妹妹经营，与中国有广泛业务联系。

周三公布的一份44页的报告详细说明了调查情况和发现的不当行为。监察长说，在特朗普政府的最后几周，司法部的刑事和公共廉政部门均拒绝受理此事，即使在监察长发现赵小兰多次利用工作人员和其办公室为家人及他们的生意捞好处。但监察长透露，该机构的工作人员曾提出过道德方面的担忧，有理由对潜在的职务滥用进行正式调查。

对赵小兰的调查是在纽约时报2019年的一篇文章之后展开的，该报道详细描述了赵小兰在担任交通部长期间与家人的互动，包括她计划在2017年与父亲和妹妹一同前往中国。这次被取消的旅行计划引发了其他政府官员对道德问题的担忧。监察长的调查详细列举了一系列事例，表明赵小兰指示其工作人员花费联邦政府的时间和资源，处理同一家造船公司及她父亲有关的事宜。

据时报报道，截至2019年，中国最大的国有造船厂之一的大部分订单，都是由赵氏家族企业福茂集团(Foremost Group)完成，该公司还与一家中国国有钢铁制造商签订了长期租约。福茂集团的船承运铁矿石和煤炭等大宗货物，主要将这些商品运往中国。

赵小兰拒绝回答监察长提出的问题，而是在2020年9月提供了一份备忘录，详细说明了她在公务中宣传自己家庭的重要性。她说：“亚洲受众欢迎部长在适当时候让她的父亲参与活动，对此做出了积极的回应，”

纽约时报引用俄勒冈州民主党众议员、众议院交通和基础设施委员会主席彼得·德法齐奥(Peter DeFazio)的话说：“公务员必须知道自己是在为公众服务，而不是为家族的私人商业利益服务, 尤其是那些负责领导数万名公务员的公务员，” 纽约时报承认：该报2019年针对赵小兰的报道引发了来自众议院的调查要求。