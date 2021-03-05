新冠疫情大流行的教訓(一) 加速已有變革趨勢

美國著名印度裔記者、時事評論家和作家法里德·紮卡利亞(Fareed Zakaria)，他現在是《時代雜誌》主編、CNN人氣時事評論節目《環球公共廣場》的製片人及主持人。紮卡利亞就出版新書《在回到未來》接受《費加羅報》專訪，分析新冠疫情流行對社會的影響，提出危機也是促成變革最大的動力。

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新冠疫情加速以存在的變革趨勢

自冷戰結束以來，我們創建了一個開放，動態和不穩定的全球系統。開放就是如個人，資金和服務可以自由流動。

互聯網的興起已經最近幾十年的經濟的飛速增長，讓世界上不少國家擺脫了貧困。但是這個系統存在不穩性，如受到公共衛生，經濟或政治危機衝擊更加突出這個系統的脆弱。

自21世紀初以來，全球經歷了三個重大危機：首先在2001年9月11日的安全危機，其主要原因是世界某部分地區受到美國的社會發展模式的威脅而做出的反應。其次由金融銀行體系引發2009年金融危機，最後是2020年的新冠疫情造成的公共衛生的健康危機，這是自然界對全球化一種反應，而最近的新冠危機是最重要的反應。

新冠疫情也是美國發生911空襲以來的首次全球性危機，而在2009年爆發的金融危機也沒有影響所有的國家。紮卡利亞認為我們可能正在經歷歷史上的第一次全球性危機，就是新冠危機實際上影響了地球上所有人類的生命以及世界上每個國家的經濟。紮卡利亞指出我也相信全球的疫情促進了各國的合作。

俗話說，不是在天氣好的時候修理屋頂。疫情衝擊讓我們有機會對這場全球危機作出全面回應。