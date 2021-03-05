新冠疫情大流行的教训(一) 加速已有变革趋势

美国著名印度裔记者、时事评论家和作家法里德·扎卡利亚(Fareed Zakaria)，他现在是《时代杂志》主编、CNN人气时事评论节目《环球公共广场》的制片人及主持人。扎卡利亚就出版新书《在回到未来》接受《费加罗报》专访，分析新冠疫情流行对社会的影响，提出危机也是促成变革最大的动力。

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新冠疫情加速以存在的变革趋势

自冷战结束以来，我们创建了一个开放，动态和不稳定的全球系统。开放就是如个人，资金和服务可以自由流动。

互联网的兴起已经最近几十年的经济的飞速增长，让世界上不少国家摆脱了贫困。但是这个系统存在不稳性，如受到公共卫生，经济或政治危机冲击更加突出这个系统的脆弱。

自21世纪初以来，全球经历了三个重大危机：首先在2001年9月11日的安全危机，其主要原因是世界某部分地区受到美国的社会发展模式的威胁而做出的反应。其次由金融银行体系引发2009年金融危机，最后是2020年的新冠疫情造成的公共卫生的健康危机，这是自然界对全球化一种反应，而最近的新冠危机是最重要的反应。

新冠疫情也是美国发生911空袭以来的首次全球性危机，而在2009年爆发的金融危机也没有影响所有的国家。扎卡利亚认为我们可能正在经历历史上的第一次全球性危机，就是新冠危机实际上影响了地球上所有人类的生命以及世界上每个国家的经济。扎卡利亚指出我也相信全球的疫情促进了各国的合作。

俗话说，不是在天气好的时候修理屋顶。疫情冲击让我们有机会对这场全球危机作出全面回应。